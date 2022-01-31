İstanbul kuşları Doğuş Otomotiv Plus’ta

Doğa ve çevrenin korunması, sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalara imza atmayı hedefleyen Doğuş Otomotiv, ‘Doğaya Kanat Açtık’ ismini verdiği yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Proje, Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi tarafından, CUPRA markası işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Özellikle iklim değişikliği, yasadışı avcılık, çevre kirliliği ve yanlış kentleşme gibi nedenlerden ötürü tehlike altındaki göçmen kuşlara ve bunların göç yollarına dikkat çekileceği projede ayrıca Türkiye’deki ender, soyu tükenme tehlikesi altında olan kuş türleri de gözlemlenecek.

Başlangıç ‘İstanbul Kuşları’yla

Doğa, yaban hayatı ve kuş fotoğrafları çeken Alper Tüydeş’le işbirliğinde gerçekleştirilen Doğaya Kanat Açtık projesinin startı, sanatçının çektiği, dünyanın en önemli kuş göç yollarından biri olarak kabul edilen İstanbul Boğazı ve bölgesindeki göçmen ve yerleşik kuş türlerinin fotoğraflarının sergisiyle veriliyor. Galataport’taki Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde dijital olarak yer alacak sergide Sumru, Yalı Çapkını, Yelkovan, Akça Cılıbıt, İbibik, Küçük Kerkenez, Sığırcık, Arı Kuşu, Gri Balıkçıl, Karabatak, Karatavuk, Kır Kırlangıcı, Kızılgerdan, Küçük Karga ve Yılan Kartalı gibi kuş türleri tanıtılıyor. Sergi 9 Şubat tarihine kadar da ziyaret edilebilecek.

İlk etkinlik Nisan’da

Doğaya Kanat Açtık projesinin ilk etkinliği ise, Nisan ayında planlanan kuş gözlemi olacak. Kuşların göç rotaları arasında, dünyanın en önemli noktalarından biri olarak kabul edilen İstanbul’da gerçekleştirilecek bu etkinlikte, Mart ayında başlayıp Mayıs ayı sonlarına kadar devam eden ‘İlkbahar Göçü’ndeki kuşların görüntülerini izlemek mümkün olacak.