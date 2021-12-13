İstanbul Modern 17 yaşında!

İstanbul Modern, 17. yılını geride bıraktı. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, 17. yaşını kutlayan müzenin 8 milyon 500 bin ziyaretçiye ulaştığını kaydetti. Eczacıbaşı, "73 koleksiyon ve süreli sergi, 40 fotoğraf sergisi, 13 video sergisi, 17 yurt dışı sergisi gerçekleştirdik. Binin üzerinde sanatçı sergilerimizde yer aldı. 850 bin çocuk ve gencimiz sunduğumuz eğitim programlarına katılarak sanatla buluştu. İstanbul Modern Sinema'da 408 film programı ile dört binin üzerinde film gösterimi gerçekleştirdik” bilgisini verdi.

Pandemide çevrimiçi sanat

Pandemi süresince müzenin dijital platformlarında da sergi ve etkinliklerini sürdüren İstanbul Modern, 17 Mart-10 Aralık 2021 tarihleri arasında 1,5 milyon kişiyi sanatla buluşturdu.

Çevrimiçi etkinlik ve atölyeler

Çevrimiçine özel geliştirilen 798 etkinlik ve atölye ile binlerce çocuk, genç ve yetişkinin sanatla buluşması sağlandı. Yetişkinlere yönelik Atölye Modern seminerleri de dijitale özel olarak hazırlanan içeriklerle tüm Türkiye’den sanat meraklılarının katılımıyla gerçekleşti.

Uluslararası işbirlikleri

Londra’daki Royal College of Art (RCA-Kraliyet Sanat Koleji) işbirliğinde tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilen “Tekstilde Zanaat ve Teknoloji” başlıklı yeni bir projeye de imza atıldı. Şubat 2021’de başlayıp dokuz ay süren bu projede, Türkiye ve İngiltere’den tekstil üzerine çalışan sanatçılar ve farklı disiplinlerden uzmanlar bir araya geldi.

İstanbul Modern, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Sharjah Art Foundation ile kasım ayında ortak bir projeye imza attı. 19-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 4. Sharjah Film Platformu, İstanbul Modern Sinema tarafından tasarlanan “Onun Yolculuğu” film programında Türkiye’den kadın yönetmenlerin filmlerini izleyicilerle buluşturdu.



2021’in sergileri

Sanatçılar ve ilham aldıkları kaynaklar arasındaki ilişkiyi müze koleksiyonundan bir seçkiyle araştıran “Etkileşimler” sergisi ile bu yıl “özen göstermek” temasına odaklanan Uluslararası Sanatçı Filmleri projesi Beyoğlu’ndaki geçici mekânda izleyicilerle buluştu.