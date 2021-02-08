İstanbul Modern çevrimiçi sanatçı atölyeleri

İstanbul Modern, Borsa İstanbul’un sponsorluğunda gerçekleştirilen “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Atölyeleri’nde katılımcıları sanatçılarla bir araya getirmeye devam ediyor. 11 Şubat’ta Seçkin Pirim ile çevrimiçi olarak bir araya gelecek katılımcılar, sanatçının uygulama adımlarını takip ederek, kendilerine özgü üç boyutlu formlar yaratacaklar.

Sanatçının sistematik formlar oluşturan heykellerinden ilham alan atölye, katmanlar yaratarak bir bütünü tasarlamaya ve Pirim’in üretim pratiğinde sıklıkla kullandığı kâğıt malzemesinin dinamiğini keşfetmeye davet ediyor.

Sanatçının yapıtları hakkında kısa bir sunum ve söyleşiyle başlayan atölyede katılımcılar Seçkim Pirim’in uygulama adımlarını takip ederek, kendilerine özgü üç boyutlu formlar oluşturuyor ve sanatsal düzlemde derinliği araştırıyor.

Sanatçının dünyasına yolculuk

Kısa söyleşiler ve sanat uygulamalarından oluşan atölye programları sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaşmalarını sağlıyor. Sanatçıların dünyasında bir yolculuğa çıkaran “Sizin Perşembeniz” Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri’ne herkes ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor. Katılımcılar, rezervasyonun ardından gönderilen ön bilgilendirme formuyla listelenmiş malzemeleri etkinlik gününde hazırlayıp, yine aynı formda iletilen adresten çevrimiçi uygulamaya girerek, programa dâhil oluyor.

Seçkin Pirim’in etkinliği 11 Şubat’ta saat 16.00-17.00 arası. Çevrimiçi canlı konferans yoluyla gerçekleştirilen programa katılım 25 kişiyle sınırlı