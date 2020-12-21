İstanbul Modern Sinema, çevrimiçi yepyeni Türk filmleri

İstanbul Modern Sinema’da, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla yeni bir program daha hazırlandı. Çevrimiçi ve ücretsiz gerçekleşecek Biz de Varız! programı son yılın merak uyandıran, festivallerden ödüllerle dönen filmlerden oluşuyor. Gösterimlere filmlerin yönetmen ve oyuncularıyla söyleşiler de eşlik edecek.

Çevrimiçi söyleşiler

Programdaki gösterimlere, filmlerin yönetmen ve oyuncuları İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan moderatörlüğündeki söyleşilerle eşlik edecek. Filmler İngilizce altyazılı olarak ve kontenjan çerçevesinde www.istanbulmodern.orgadresinden kayıt yapılarak ücretsiz olarak izlenebiliyor.



Program

AH GÖZEL İSTANBUL, 2020, 21 Aralık

Yönetmen: Zeynep Dadak

BİLMEMEK, 2019, 25-27 Aralık 2020

Yönetmen: Leyla Yılmaz

BİNA, 2019, 21-23 Aralık 2020

Yönetmen: Orçun Behram

Söyleşi: Yönetmen Orçun Behram ve başrol oyuncusu İhsan Önal - 22 Aralık, 21.00

HAYALİMDEKİ SAHNELER, 2020, 23-25 Aralık 2020

Yönetmen: Metin Akdemir

Söyleşi: Yönetmen Metin Akdemir, Eş Yapımcısı Emre Kaya ve Oyuncusu Bulut Sezer - 24 Aralık, 21.00

KADINLAR ÜLKESİ, 2019, 23-25 Aralık 2020

Yönetmen: Şirin Bahar Demirel

Söyleşi: Yönetmen Şirin Bahar Demirel - 25 Aralık, 21.00

KUMBARA, 2020, 28-30 Aralık 2020

Yönetmen: Ferit Karol

MADDENİN HALLERİ, 2020, 27-29 Aralık 2020

Söyleşi : Yönetmen Deniz Tortum - 29 Aralık, 20.00

MİMAROĞLU, 2020, 27-29 Aralık 2020

Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu

MISS HOLOKOST SURVIVOR, 2020, 21 Aralık 2020

Yönetmen: Eytan İpeker

Söyleşi: Yönetmen Eytan İpeker - 20 Aralık, 20.00

SOLUK, 2019, 26-27 Aralık 2020

Yönetmen: Özkan Yılmaz

Söyleşi; Yönetmen Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık - 27 Aralık, 20.00