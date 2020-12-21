İstanbul Modern Sinema, çevrimiçi yepyeni Türk filmleri
İstanbul Modern Sinema, Türkiye sinemasından yepyeni filmleri bir araya getirdiği Biz de Varız! programının dokuzuncusunu 30 Aralık tarihine kadar ilk kez çevrimiçi ve ücretsiz olarak düzenliyor.
İstanbul Modern Sinema’da, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla yeni bir program daha hazırlandı. Çevrimiçi ve ücretsiz gerçekleşecek Biz de Varız! programı son yılın merak uyandıran, festivallerden ödüllerle dönen filmlerden oluşuyor. Gösterimlere filmlerin yönetmen ve oyuncularıyla söyleşiler de eşlik edecek.
Çevrimiçi söyleşiler
Programdaki gösterimlere, filmlerin yönetmen ve oyuncuları İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan moderatörlüğündeki söyleşilerle eşlik edecek. Filmler İngilizce altyazılı olarak ve kontenjan çerçevesinde www.istanbulmodern.orgadresinden kayıt yapılarak ücretsiz olarak izlenebiliyor.
Program
AH GÖZEL İSTANBUL, 2020, 21 Aralık
Yönetmen: Zeynep Dadak
BİLMEMEK, 2019, 25-27 Aralık 2020
Yönetmen: Leyla Yılmaz
BİNA, 2019, 21-23 Aralık 2020
Yönetmen: Orçun Behram
Söyleşi: Yönetmen Orçun Behram ve başrol oyuncusu İhsan Önal - 22 Aralık, 21.00
HAYALİMDEKİ SAHNELER, 2020, 23-25 Aralık 2020
Yönetmen: Metin Akdemir
Söyleşi: Yönetmen Metin Akdemir, Eş Yapımcısı Emre Kaya ve Oyuncusu Bulut Sezer - 24 Aralık, 21.00
KADINLAR ÜLKESİ, 2019, 23-25 Aralık 2020
Yönetmen: Şirin Bahar Demirel
Söyleşi: Yönetmen Şirin Bahar Demirel - 25 Aralık, 21.00
KUMBARA, 2020, 28-30 Aralık 2020
Yönetmen: Ferit Karol
MADDENİN HALLERİ, 2020, 27-29 Aralık 2020
Söyleşi : Yönetmen Deniz Tortum - 29 Aralık, 20.00
MİMAROĞLU, 2020, 27-29 Aralık 2020
Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu
MISS HOLOKOST SURVIVOR, 2020, 21 Aralık 2020
Yönetmen: Eytan İpeker
Söyleşi: Yönetmen Eytan İpeker - 20 Aralık, 20.00
SOLUK, 2019, 26-27 Aralık 2020
Yönetmen: Özkan Yılmaz
Söyleşi; Yönetmen Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık - 27 Aralık, 20.00