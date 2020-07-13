İstanbul Modern Sinema yeniden açılıyor

13 Temmuz 2020

İstanbul Modern Sinema, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında izleyicilerin salonda güven içinde film izleyebilmeleri için bir dizi tedbir ve kurallarla kapılarını yeniden açıyor.

Yeni dönemin ilk programında çağdaş Macar sinemasının usta yönetmenlerinden Ildikó Enyedi’nin filmleri yer alıyor. Usta yönetmen için Türkiye’de ilk kez hazırlanan retrospektif, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkıları ve Macar Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Sinemasında evren ile insan ruhunun esrarlarını çözmeye çalışan yönetmen bilimkurgudan büyüye, Yunan mitolojisinden halk masallarına farklı kaynaklardan beslenerek geleneksel Macar sinemasının sosyal gerçekçi üslubuna karşı ülke sinemasının tarihine yeni bir anlatı ve anlatım getirdi.

Michael Haneke ile başlayan, Krzysztof Kieślowski, Chantal Akerman, François Ozon ve Agnès Varda ile devam eden serinin altıncısı “Ildikó Enyedi Hakkında Her Şey” retrospektifi kapsamında yönetmenin filmografisinden dördü kısa olmak üzere sekiz film gösteriliyor.

Güvenli sinema keyfi

Müze genelinde alınan önlemlere ek olarak, İstanbul Modern Sinema da her gösterim günü sonunda düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Her seans sonrası salondaki koltuklar özel dezenfektanlarla siliniyor ve salon havalandırılıyor. Tüm çalışanların sağlık durumu yakından takip ediliyor. Salona sınırlı sayıda (26 kişi) ve sadece maskeli izleyici kabul ediliyor.

Uzun metrajlar

BEDEN VE RUH (TESTRÖL ÉS LÉLEKRÖL), 2016

18 Temmuz 16.00

Oyuncular: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider

BÜYÜCÜ SİMON (SIMON MÁGUS), 1999

19 Temmuz 16.00

Oyuncular: Péter Andorai, Julie Delarme, Péter Halász

TAMAS VE JULI (TAMÁS ÉS JULI), 1997

16 Temmuz 16.00

Oyuncular: Márta Angyal, György Barkó, Csaba Czene

BENİM XX. YÜZYILIM (AZ ÉN XX. SZÁZADOM), 1989

16 Temmuz, 16.00;

Oyuncular: Dorota Segda, Oleg Yankovskiy, Paulus Manker

Kısalar

16 Temmuz, 14.00 ve 19 Temmuz 14.00

İLK AŞK (ELSÖ SZERELEM), 2008

Oyuncular: Juli Droste, Pálma Pásztor, Anna Kis

FLÖRT: HİPNOZ (FLİRT: HİPNÓZİS), 1979

İSTİLA (INVÁZİÓ), 1986

AVRUPA’DAN AVRUPA’YA / FROM EUROPE INTO EUROPE: SEGMENT 8 (EURÓPÁBÓL EURÓPÁBA), 2004