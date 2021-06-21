İstanbul Modern Sinema’da İlham Perileri

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş’nin katkılarıyla düzenlediği İlham Perileri adlı çevrimiçi gösterim programında ilham kavramını işleyen altı film yer alıyor. Aralarında Türkiye’de ilk kez gösterilecek kurmaca ve belgesel filmlerin de olduğu seçkide ilhamın gelmesi, kaybolması ve ilahi güçlere sahip olduklarına inanılan ilham perileri işleniyor.

Program, Christian Petzold'un, Berlin Film Festivali'nde yarışan ve mitolojiyi günümüz Berlin’ine taşıdığı peri masalı Undine’nin gösterimiyle başlıyor. Film gösterimiyle eş zamanlı olarak, İstanbul Modern’in YouTube kanalında müzenin film küratörü Müge Turan ve sinema yazarı Engin Ertan’ın, Undine efsanesini yeniden yorumlayan yönetmen Petzold ile yaptığı özel röportaj da yayına giriyor. 1988’de 27 yaşında ölen Amerikalı sokak sanatçısı Jean-Michel Basquiat’nın meşhur olmadan önceki dönemine odaklanan Jean-Michel Basquiat'nın Gençliğinin Son Yılları: İşte Bu! belgeseli Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Seçkide ayrıca, sanat tarihinin en önemli ressamlarından Rembrandt’ın müzelerden koleksiyonerlere uzanan, bugün halen güçlü olan ilham enerjisini anlatan belgesel Benim Rembrandt’ım; korku yazarı Shirley Jackson ile yeni romanının konusu yapmaya karar verdiği genç kadın Rose’un girift ilişkisini inceleyen Shirley; Sudan’da siyasi rejim yasaklasa da sinemadan ilham almaya devam eden dört sinemacıyı anlatan Ağaçlardan Bahsetmek de yer alıyor. İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden erişime sunulan filmler, gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında izlenebiliyor.