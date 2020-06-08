İstanbul Modern Sinema’da “Kapı Açık” film programı çevrimiçi yayında

08 Haziran 2020

İstanbul Modern Sinema, “Kapı Açık” adlı film seçkisini çevirimiçi olarak sinemaseverlere sunuyor. Japonya’dan İtalya’ya farklı coğrafyalarda geçen dört filmlik seçki, önemli bir olay sonucu hayatları değişen karakterlere odaklanıyor. Ev ile dışarısının, kapının ötesindeki gerçeklikle yüzleşmenin, sosyal ilişki kavramının yeni anlamlar kazandığı bu günleri de yansıtan durumlara bakıyor. Programdaki 4 film, Istanbul Modern’in web sitesinde izlemeye açılıyor. Her hafta bir film, 6 gün boyunca Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak izlenebiliyor. Filmler şöyle:

Fırtınadan Sonra (Umi Yori Mo Mada Fukaku), 2016

Gösterim tarihi: 4- 9 Haziran 2020. Japon çağdaş sinemasının önde gelen isimlerinden Altın Palmiyeli usta yönetmen Hirokazu Kore-Eda’nın Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde yarıştığı Fırtınadan Sonra’sı bir boşanmanın ardından dağılan bir ailenin fırtınada babaannenin evinde bir araya gelerek yeni hayatlarıyla hesaplaşmasını anlatıyor.

Yuva (Home), 2008

Gösterim tarihi: 11- 16 Haziran 2020. İsviçreli yönetmen Ursula Meier’in yazıp yönettiği Yuva’nın merkezinde, atıl bir otobanın kenarında yaşayan mutlu bir aile var. Marthe, Michel ve üç çocuklarının kendi halinde sürüp giden mutlu hayatları, evlerinin hemen yanı başında on yıldır atıl duran otoyolun trafiğe açılmasıyla altüst olur.

Elma (Sib), 1998

Gösterim tarihi: 18 – 23 Haziran 2020. İranlı yönetmen Samira Makhmalbaf’ın Tahran’ın güneyinde yaşanan gerçek bir olaydan etkilenmesi üzerine 18 yaşında çektiği ilk filmi Elma, babaları tarafından 12 yıl boyunca evden çıkartılmayan ikiz kız kardeşlerin hikâyesine odaklanıyor.

Mucizeler (Le Meraviglie), 2014

Gösterim tarihi: 25 – 30 Haziran 2020. Cannes’da Jüri Özel ödülüne layık görülen Alice Rohrwacher’in ikinci filmi Mucizeler, odağına, ırak bir köyde arıcılıkla geçinen bir aileyi ve bilhassa o ailenin 12 yaşındaki kızı Gelsomina’yı alıyor.

Fotoğraf sergisi

İstanbul Modern’in yeni çevrimiçi sergisi “Pandemi Günlerinde Fotoğraf”, dört duvarın sınırlarına hapsolduğumuz günlerde “fotoğrafa dair neler yapabiliriz” sorusu üzerine düşünebilmek amacıyla farklı kuşaklardan fotoğraf sanatçılarını bir araya getiriyor. Sergi, İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü ve Danışma Kurulu’nun davetiyle projeye katılan 43 sanatçının pandemi günlerinde gerçekleştirdikleri yeni çalışmaları izleyiciye sunuyor.

Fotoğrafik imgenin “şimdiye” tanıklığının ötesinde gelecekle olan güçlü ve sarsılmaz bağını hatırlatan sergiye katılan sanatçılar şöyle sıralanıyor:

Yasin Akgül, Merih Akoğul, Burcu Aksoy, Emin Altan, Coşkun Aral, Ani Çelik Arevyan, Barbara & Zafer Baran, Kerem Ozan Bayraktar, Dilan Bozyel, Orhan Cem Çetin, Halûk Çobanoğlu, Yusuf Darıyerli, Burak Dikilitaş, Sinem Dişli, Saygun Dura, Murat Durusoy, Eser Epözdemir, Didem Erbaş, Canan Erbil, Murat Germen, Meltem Işık, Ali Kabaş, Elif Kahveci, Ege Kanar, Yonca Karakaş, İzzet Keribar, Yağmur Kızılok, Neslihan Koyuncu, Sıtkı Kösemen, Aslı Narin, Ömer Orhun, Emin Özmen, Ahmet Polat, Jochen Proehl, Ozan Sağdıç, Ahmet Sel, Yusuf Sevinçli, Deniz Ezgi Sürek, Tahir Ün, Emre Ünal, Lale Tara, Begüm Yamanlar, Pınar Yolaçan.