İstanbul Modern Sinema’da kısa film günleri: Gelecek Kısa

İstanbul Modern Sinema, keşfe daha açık, piyasa koşullarından bağımsız, bir araştırma alanı olarak yaşayabilen özgür bir format olan kısa filmlerden oluşan bir program sunuyor. Toplamda 27 kısa filmin gösterileceği Gelecek Kısa adlı program iki seçkiden oluşuyor. Biz de Varız! programının devamı niteliğinde olan seçkinin ilkinde geçen sene Türkiye’de üretilmiş 19 kısa film yer alıyor. Programda 3D animasyondan belgesele, deneyselden drama uzanan filmlerin gösteriminin yanı sıra yönetmenleriyle çevrimiçi buluşmalar da gerçekleşiyor. 27 Ocak’a kadar gösterilecek seçkide yer alan kısa filmler arasında Mamaville, Ahtapot, Lal, Disonans bulunuyor.

Oscar’ın kısaları

İkinci seçki ise 2020 yılında Akademi Ödülleri'nde animasyon ve canlı çekim dallarında Oscar'a aday olan 8 kısa filmden oluşuyor. 28 Ocak - 31 Ocak arası yayınlanacak Oscar’ın kısaları arasında ödül sahibi Komşuların Penceresi filmi yer alıyor.

Ücretsiz ve çevrimiçi

Ay sonuna kadar sürecek Gelecek Kısa programı ücretsiz ve çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşuyor. İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden erişime sunulan filmler, gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında yayında kalıyor