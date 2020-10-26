İstanbul Modern Sinema’da Vişegrad Düşleri

26 Ekim 2020

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg AŞ’nin katkıları ve Polonya Cumhuriyeti başkanlığındaki Vişegrad Dörtlüsü (Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya) işbirliğiyle bu ülkelerin sinemalarından bir program sunuyor.

Vişegrad Film Günleri’nin beşincisi olarak gerçekleşen seçkideki dokuz film, ortak coğrafya ve kültüre sahip dört ülkenin Holokost’tan Komünizm’e paylaşılan tarihin izlerini, geçmişten bugüne taşıdıkları düş ve düş kırıklıklarını, günümüz toplumlarının sosyal gerçekçi karmaşasını farklı dönem ve hikâyeler üzerinden inceliyor.

Film programı şöyle:

Lejyonlar, 2019, 1 Kasım, 14.30; Yönetmen: Dariusz Gajewski; Oyuncular: Sebastian Fabijanski, Bartosz Gelner, Wiktoria Wolanska

Kaybedecek Bir Şey Yok, 2019, 24 Ekim, 14.30; Yönetmen: Kalina Alabrudzinska; Oyuncular: Zuzanna Pulawska, Michal Surosz, Piotr Pacek

Yüz, 2018, 24 Ekim 12.00; Yönetmen: Malgorzata Szumowska; Oyuncular: Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol

Véronique’nin İkili Yaşamı, 1991, 25 Ekim 12.00; Yönetmen: Krzysztof Kieslowski; Oyuncular: Irène Jacob, Wladyslaw Kowalski, Halina Gryglaszewska

Jüpiter’in Uydusu, 2017, 25 Ekim 14.30; Yönetmen: Kornél Mundruczó; Oyuncular: Merab Ninidze, Zsombor Jéger, György Cserhalmi

1945, 2017, 29 Ekim,14.30; 1 Kasım 12.00; Yönetmen: Ferenc Török; Oyuncular: Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel

Eva Nová, 2015, 31 Ekim, 14.30; Yönetmen: Marko Skop; Oyuncular: Emília Vásáryová, Milan Ondrík, Anikó Varga

Bölünürsek Düşeriz, 2000, 29 Ekim, 17.00; 31 Ekim, 12.00; Yönetmen: Jan Hrebejk; Oyuncular: Bolek Polívka, Csongor Kassai, Jaroslav Dusek

Kolya, 1996, 29 Ekim, 12.00; 31 Ekim 17.00; Yönetmen: Jan Sverák; Oyuncular: Zdenek Sverák, Andrey Khalimon, Libuse Safránková.