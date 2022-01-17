İstanbul Modern Sinema’nın “Biz de Varız!”ı 10 yaşında

İstanbul Modern Sinema’nın, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla hazırladığı Biz de Varız! programı 10. yılında geçtiğimiz yılın öne çıkan dokuz filmini izleyiciyle buluşuyor. Çevrimiçi ve ücretsiz gerçekleşecek programda 2021 yılında merak uyandıran, festivallerden ödüllerle dönen Türkiye’den filmler yer alıyor.

Seçkide Fikret Reyhan’ın ikinci filmi Çatlak, prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde yapan tür filmi Cemil Şov, dünyaca ünlü müzik yapımcıları Ertegün kardeşlerin dünya müzik tarihine de etki eden caz macerasını anlatan belgesel Kapıyı Açık Bırak ve Tunç Şahin’in çevrimiçi olarak dünya prömiyerini yapacağı İnsanlar İkiye Ayrılır filmi de yer alıyor.

Program boyunca gösterimlerin yanı sıra filmlerin yönetmen ve oyuncularıyla İstanbul Modern'in YouTube kanalında kısa söyleşiler de gerçekleştirilecek.



Program



OKUL TIRAŞI, 2021, 18-20 Ocak, Yönetmen: Ferit Karahan, Oyuncular: Ekin Koç, Samet Yıldız, Melih Selçuk

GÖLGELER İÇİNDE, 2020, 20-22 Ocak, Yönetmen: Erdem Tepegöz, Oyuncular: Numan Acar, Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, YENİDEN LEYLA, 2020, 22-24 Ocak, Yönetmen: Barış Hancıoğulları, Oyuncular: Ahmet Melih Yilmaz, Ayfer Dönmez, Cem Zeynel Kılıç

KAPIYI AÇIK BIRAK, 2021, 25-27 Ocak, Yönetmen: Ümran Safter

CEMİL ŞOV, 2021, 27-29 Ocak, Yönetmen: Barış Sarhan, Oyuncular: Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy

ZÎN VE ALİ’NİN HİKÂYESİ, 2021, 29 -31 Ocak, Yönetmen: Mehmet Ali Konar, Oyuncular: Suat Usta, Korkmaz Arslan, Maryam Boubani

ACI VE TATLI, 2021, 1-3 Şubat, Yönetmen: Didem Şahin

ÇATLAK, 2020, 3-5 Şubat, Yönetmen: Fikret Reyhan, Oyuncular: Hakan Salınmış, Hakan Emre Ünal, Tuğçe Yolcu

İNSANLAR İKİYE AYRILIR, 2020, 5-7 Şubat, Yönetmen: Tunç Şahin, Oyuncular: Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın