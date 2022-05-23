İstanbul Modern yeni binasının yapım süreci Bülent Eczacıbaşı’nın objektifinden sergi oldu

Bülent Eczacıbaşı, Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in dünyaca ünlü mimar Renzo Piano imzasını taşıyan yeni müze binasının inşaat sürecini fotoğrafladı. Uzun yıllardır fotoğrafçılıkla uğraşan Eczacıbaşı’nın müzenin yeni binasının inşaatı sırasında çektiği fotoğraflar, Bülent Erkmen’in küratöryel konsept, kurgu ve tasarımıyla, “Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern’e Doğru” başlığıyla Eski Geçici İstanbul Modern binasında 3 Temmuz’a kadar sergileniyor.

Fotoğrafların konu, renk, form, ifade gibi unsurlar üzerinden hazırlanan bir kurgu ile sunulduğu sergi, Bülent Eczacıbaşı’nın objektifinden kişisel fotoğraflarla, İstanbul’un simge yapılarından biri olmaya aday müzenin yeni binasının yapım sürecinden, bir daha kimsenin şahit olamayacağı anlara yer veriyor.

Üç katta sergileniyor

İstanbul Modern’in inşaat sürecinin farklı açılardan ele alındığı serginin ziyaretçileri, mekânın girişinden birinci ve ikinci katlara çıkarken, aynı zamanda yeni binanın, inşaatın tamamlanmasıyla birlikte ortadan kaybolan, görülmeyecek, bilinmeyecek hâlinin içinde yolculuk ediyorlar. Giriş katında izleyicileri karşılayan fotoğraflar, serginin bütününe dair ipuçları içeren bir önsöz niteliği taşıyor. Birinci kattaki fotoğraflar, içeriden dışarıya bakıldığında görünenlere odaklanıyor. Serginin ikinci katında ise mekânla iç içe geçen portre fotoğraflarında, emekleriyle binanın dört bir yanında izlerini bırakan insanlar yer alıyor.

Sergideki fotoğraflar, İstanbul Modern’in yeni binasının oluşumunun ilk evrelerine ışık tutarak yapımdaki insan emeğini vurguluyor ve sürecin görülmeyen, bir daha asla görülmeyecek anlarını görünür kılıyor. Sergi, iki binayı birbirine bağlarken İstanbul Modern’in son ve kalıcı biçimini alma yolculuğunu Bülent Eczacıbaşı’nın bakışıyla yansıtıyor.

Bülent Eczacıbaşı

Bülent Eczacıbaşı, serginin kitapçığında yer alan sunuş yazısında İstanbul Modern’in yeni binasının “teknolojiyle insan emeğini üstün bir estetikle birleştirerek ülkenin kültür birikimine zenginlik katma” hayalinin ürünü olduğunu söylüyor ve binanın yapım sürecini belirli aralıklarla fotoğraflamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Sergi için hazırlanan kitapçıkta, fotoğrafçı, eğitmen ve yazar Orhan Cem Çetin’in kaleme aldığı ve fotoğrafta merak unsurunun sergiyle nasıl ilişkilendiğine değinen bir yazı da bulunuyor.