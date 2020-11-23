İstanbul Modern’de Almanya’dan yepyeni filmler

İstanbul Modern Sinema’nın Goethe-Institut Istanbul işbirliğiyle ve Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla düzenlediği Almanya'dan Yepyeni Filmler seçkisi bu yıl 12. yaşını kutluyor. Tümü Türkiye’de ilk kez gösterilecek ve çevrimiçi gerçekleşecek yedi filmden oluşan programın başlığı Kayıp Masallar. Seçki, fantastik hikâyelerden şehir efsanelerine uzanıyor. Bazı filmler masal gibi bir ton taşırken, bazıları gerçek olaylardan yola çıkarak tarihi veya gerçekleri sorguluyor.

Programda Johannes Naber’in yönettiği, Alman hükümeti ile istihbarat teşkilatının Irak savaşındaki rolünü gerçek hikâyeden uyarlayan kara komedi tarzındaki ajan filmi Kod Adı Curveball yer alıyor.

Çağdaş Alman tiyatrosunun da önemli isimlerinden olan sinema yönetmeni Christoph Schlingensief’in 40 yıllık sanat kariyerini arşiv görüntüleriyle aktaran belgesel Sessizliği Yırtan Çığlık program kapsamında izleyiciyle buluşuyor. Schlingensief’in 1986 yapımı, Tilda Swinton, Udo Kier gibi oyuncuların doğaçlama yaptığı, kıyamet sonrası bir adada geçen ve dramatik fotoğraflarıyla dikkat çeken filmi Egomani de seçkide yer alan bir diğer yapım.

Geçen yıl Berlinale’de Generation Kplus bölümünün açılışını yapan, Erik Schmitt’in ilk uzun metrajı Cleo, eğlenceli bir aile filmi olarak programda yer alıyor. Filmle aynı adı taşıyan Cleo’nun fantastik macerasını anlatan yapım, izleyiciyi Berlin şehrinin 800 yıllık tarihinde renkli bir yolculuğa çıkarıyor.