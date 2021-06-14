İstanbul Modern’de “Bunu sen de yaparsın!” atölyesi

Tekstil alanındaki yeni yöntem ve sistemleri, zanaat ile 21. yüzyıl teknolojilerinin kesişiminde keşfetmeyi amaçlayan etkinlik dizisine sanatçı 16 Haziran Çarşamba günü 17.00 – 19.00 Nergiz Yeşil konuk olacak. Çevrimiçi atölye; düşünce biçimleri açısından sanat yapıtında biyolojik materyal kullanımına, eser üretimi için malzeme üretimine, ancak bu üretim için olsa dahi tüketimi minimuma indirmeye ve alışılagelmiş organik materyallere başka bir gözle bakmaya odaklanıyor. Pratik olarak da çeşitli organik materyaller ile kâğıt yapımına, süreç ve sonuçlarına dair diyaloglar içeriyor.

İstanbul Modern’in Kraliyet Sanat Koleji ile birlikte yürüttüğü proje, farklı alanlarda uzman, sanatçı, tasarımcı, akademisyen ve yaratıcı bireyleri bir araya getirirken, geleceğin zanaatları için işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor. Kamuya açık olarak düzenlenen çevrimiçi seminer ve atölye çalışmaları dizisinde, teknoloji-zanaat ilişkisine odaklanılıyor. Bu kapsamda katılımcılara kültürler arası yeni bilgi ve becerilerin aktarılacağı bir platform sunulması amaçlanıyor