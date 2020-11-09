İstanbul Modern’de “Dünya Diye Bir Yer”

09 Kasım 2020

İstanbul Modern, Selma Gürbüz’ün zamandan ve mekândan bağımsız; masallar, mitler, söylencelerle örülü yapıtlarını Türkiye’de bir müze çatısı altında ilk defa izleyiciyle buluşturuyor. “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” adlı sergi, sanatçının otuz beş yıllık sanat pratiğini ve kendine özgü imge dünyasını görünür kılmayı hedefliyor.

Sergi sanatçının ilk kez gerçekleştirdiği dijital çalışmaları da dahil olmak üzere daha önce sergilenmemiş yapıtlarını odağına alıyor. Gürbüz’ün resim, yerleştirme, desen, video ve heykel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu yüzden fazla yapıt sergide yer alıyor.

Oya Eczacıbaşı

İstanbul Modern’in Türkiye sanat ortamındaki kadın sanatçıları görünür kıldığı sergilerine Selma Gürbüz ile devam ettiğini vurgulayan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “Dünya Diye Bir Yer adlı sergide, İstanbul Modern ve British Museum başta olmak üzere çok sayıda müze ve özel koleksiyonda çalışmaları bulunan sanatçının 100’ün üzerinde yapıtına yer veriyoruz. Sergi vesilesiyle Selma Gürbüz’ün ‘Birbirimize İyi Bakalım’ adlı yapıtının kadın sanatçıların üretimlerine destek olmak ve temsillerini güçlendirmek amacıyla kurduğumuz Kadın Sanatçılar Fonu desteğiyle, İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’na kazandırılmasından da mutluluk duyuyorum. Sanatçının zengin iç dünyasından izleri takip edeceğimiz sergimizin yaşadığımız bu zorlu günlerde tüm izleyicilere iyi hissettirmesini diliyorum” diyor.

Sergi kataloğu

Türkçe ve İngilizce hazırlanan katalogda, sergideki yapıtların görsellerine eşlik eden, Öykü Özsoy’un serginin kavramsal çerçevesini kaleme aldığı yazının yanı sıra, Selma Gürbüz ile Fisun Yalçınkaya’nın gerçekleştirdiği söyleşi yer alıyor. İstanbul Modern Mağaza’da sergi kataloğu ve sergiye özel olarak hazırlanan bir ürün seçkisi de sanatseverlerle buluşuyor.

Çocuklara yönelik atölyeler

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler bölümü tarafından sergiye paralel ve farklı yaş gruplarına özel olarak tasarlanan, sergi turlarını da içeren eğitim programları çevrimiçi olarak düzenleniyor.

“Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” sergisi 31 Mart 2021’ye kadar görülebiliyor.