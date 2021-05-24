İstanbul Modern’de “Genç Salı”

"Genç Salı" Çevrimiçi Eğitim Programı 25 Mayıs Salı saat 16.00-17.00 arası çağdaş sanatçı Mehtap Baydu’yu ağırlıyor. Söyleşi, Baydu’nun performans alanındaki üretimlerine odaklanıyor. Yakın dönemde yurtiçi ve yurtdışında sergilenen yapıtlarından örneklerin incelendiği programda sanatçı, bakış açısını, üretimlerinin malzeme ve disiplinler arası geçişler gerektiren gelişim süreçlerini ve performans ile heykel sanatı arasında kurduğu ilişkiyi katılımcılarla paylaşıyor.

Programın sonunda sanatçı profesyonel gelişim için gençlere önerilerini aktarıyor ve sorularını yanıtlıyor. Genç Salı Eğitim Programı, resim, heykel, yerleştirme, sinema ve fotoğraf gibi farklı alanlarda sanatçıların, eğitim yaşantılarından kişisel ve profesyonel gelişim hikâyelerine uzanan deneyimlerini gençlerle paylaşmalarını amaçlıyor. Program katılımcılara yaratıcı üretimlerde bulunmanın engelleri ve sorunlarını tanımak, bunları aşmanın olasılıklarını tartışmak için sanatçılarla tanışmak, tecrübelerini dinlemek ve yeni bakış açılarını keşfetmek için fırsatlar sunuyor.