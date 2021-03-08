İstanbul Modern’de İsmet Değirmenci ile suluboya resim

İstanbul Modern’de “Sizin Perşembeniz” Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri’nin mart ayı konuğu İsmet Değirmenci olacak. Değirmenci’nin üretim pratiğinden yola çıkan atölyede katılımcılar, suluboya tekniğinin inceliklerini öğrenirken, doğanın ritmini, düzenini ve saflığını hissedip, iç dünyalarına dönerek anlamlar üretip resimlerini oluşturacak.

Sanatçının suluboya çalışmalarının inceleneceği bir sunum ile başlayan atölye, Değirmenci’nin doğayla iç içe yaşamına; doğa yürüyüşlerine, doğanın döngüsüne ve ortak duygularımıza uzanan kısa bir söyleşiyle devam edecek.

Sanatçının dünyasına yolculuk

Kısa söyleşiler ve sanat uygulamalarından oluşan atölye programları sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaşmalarını sağlıyor. Sanatçıların dünyasında bir yolculuğa çıkaran “Sizin Perşembeniz” Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri’ne herkes ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor. Katılımcılar, rezervasyonun ardından gönderilen ön bilgilendirme formuyla listelenmiş malzemeleri etkinlik gününde hazırlayıp, yine aynı formda iletilen adresten çevrimiçi uygulamaya girerek, programa dâhil oluyor.

Etkinlik, 11 Mart’ta saat 16.00-17.00 arası. Çevrimiçi canlı konferans yoluyla gerçekleştirilen programa katılım 25 kişiyle sınırlı.