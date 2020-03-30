İstanbul Modern’den “Gökkuşak” daveti

30 Mart 2020

İstanbul Modern tüm çocukları Sarkis'in “Gökkuşak” adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşaklarını çizmeye davet ediyor. Çocukların evde kaldığı bu günlerde çizeceği umudun simgesi gökkuşağı resimlerinin fotoğrafları, müzenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Müze, internet sitesini de güncelleyerek koleksiyon ve sergilerini dijital dünyada izleyiciyle buluşturmaya başladı.

İstanbul Modern, “Gökkuşak” projesi kapsamında ailelerden gelen fotoğrafları müzenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Etkinlikle hepimizin evlere kapandığı bu günlerde sokağa yansıyacak gökkuşağı resimleri aracılığıyla umut aşılanması amaçlanıyor.

İstanbul Modern, sanatseverleri dijital platformlarda da ağırlıyor:

Sanatçı ve Zamanı

Karaköy’deki son koleksiyon sergisi Sanatçı ve Zamanı’nı 3D sanal turla keşfetmek mümkün. İzleyiciler 109 sanatçının 193 çalışmasını inceleme fırsatını yakalarken, sergiye dair metinleri de okuyabiliyor.

Müzenin internet sitesinden Türkiye sinemasının 100. yılını kutlamak için gerçekleştirilen Yüzyıllık Aşk sergisinin dijital arşivine erişim sağlanabiliyor.

İstanbul Modern koleksiyonundan bir seçki de yine internet sitesi üzerinden sanatseverlerle buluşuyor. Yapıtlara dair görseller ve açıklayıcı metinler sanal ortamda izleyiciye sunuluyor.

İstanbul Modern, internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden de koleksiyon, sergi ve eğitim içeriklerini de paylaşmayı sürdürüyor. Uluslararası Misafir Sanatçı Programı ve Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar sergisinin üretim süreci müzenin sosyal medya hesaplarında izleyiciyle buluşuyor. 10 uluslararası sanatçının İstanbul’daki araştırma ve üretim gezilerini belgeleyen videoları takipçilerle paylaşılıyor. https://www.istanbulmodern.org