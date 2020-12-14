İstanbul Modern’in sanatçı atölyelerinde konuk, Deniz Aktaş

İstanbul Modern’de Borsa İstanbul’un sponsorluğunda gerçekleştirilen “Sizin Perşembeniz” Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri’nin aralık ayındaki konuğu Deniz Aktaş. 17 Aralık’ta saat 16.00’da başlayacak olan program, sanatçının kente odaklanan yapıtları hakkında bir sunum yapmasıyla başlıyor.

Aktaş’ın yaşadığı kentin değişimi ve dönüşümünün mimari ve kültürel açıdan duyguları üzerindeki etkilerini yapıtları aracılığıyla yorumlamasının ardından kısa bir söyleşi gerçekleşiyor. Sanatçının üretim pratiğinden ilham alan atölyede, katılımcılar yaşadıkları mahalleye ait fotoğrafları kolaj ve çizim yapmak için değerlendiriyor ve kendi anlatılarını oluşturuyorlar.

“Sizin Perşembeniz” Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri’ne herkes ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor. Katılımcılar, rezervasyonun ardından gönderilen ön bilgilendirme formuyla listelenmiş malzemeleri etkinlik gününde hazırlayıp, yine aynı formda iletilen adresten çevrimiçi uygulamaya girerek, programa dâhil oluyor. Çevrimiçi canlı konferans yoluyla gerçekleştirilen programa katılım 25 kişiyle sınırlı.