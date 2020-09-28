İstanbul Modern’in ücretsiz günleri Borsa İstanbul’dan

28 Eylül 2020

Borsa İstanbul, toplumsal gelişimin bir parçası olan sanatı ulaşılabilir kılmak amacıyla, İstanbul Modern’in “Sizin Perşembeniz” ve “Genç Salı” projelerine destek oldu. Sponsorluk kapsamında müze, her perşembe herkese 11.00-17.00 saatleri arasında, salı günleri ise 18-25 yaş arası gençlere 14.00-17.00 saatlerinde ücretsiz olarak açılıyor.

Gong sanat için çaldı

“Sizin Perşembeniz” ve “Genç Salı” sponsorluğu için düzenlenen gong töreni; Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ve İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu’nun katılımıyla Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

Mehmet Hakan Atilla

Gong töreninde konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, “Sanat konusu çok derya deniz bir mevzu. Bu nedenle benim bu konuda yorum yapmam çok doğru olmaz, sadece bende hissettirdiği duyguları ifade edebilirim. Sanat toplumun sosyal hayatının en önemli yapı taşlarından biri ve bende hep olumlu duygular uyandırıyor. Estetik tarafından bağımsız olarak insanın kendini iyi hissetmesine vesile olan bir yanı var. Özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi günlerinde vatandaşlarımızın bu olumlu konulardan istifade etmesine vesile olabilirsek ne mutlu bize. Tabii biliyorsunuz Borsa finans ağırlıklı bir yapı ve biz daha çok matematik ve hesaplamalarla ilgileniyoruz. Duygusal konular bizim hayatımızda fazla yer almıyor. Biz de eksik kalan duygusal yönlerimizi İstanbul Modern ile yaptığımız bu işbirliği ile tamamlamış olacağız” dedi.

Levent Çalıkoğlu

İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu, müzenin kurulduğu 2004 yılından bu yana her yaştan izleyiciyi sanatla buluşturduklarını belirterek, özellikle zor zamanlar yaşadığımız pandemi günlerinde Borsa İstanbul’un desteğinin daha da önem kazandığını ifade etti.

Atölye ve etkinliklerle sanatçı buluşmaları

Ziyaretçiler, İstanbul Modern’deki tüm sergileri ücretsiz olarak gezip ayda bir kez gerçekleştirilecek etkinlik, sanatçı atölyeleri ve film gösterimlerine katılabiliyor.