İstanbul Müzik Festivali dijital ortamda gerçekleştirilecek

10 Ağustos 2020

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali’nin yeni tarihleri ve formatı belirlendi. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanırken küresel COVID-19 salgını sebebiyle Eylül ayına ertelendiği duyurulan 48. İstanbul Müzik Festivali bu yıl 18 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanındaki müzikseverlerle dijital ortam üzerinden buluşmaya hazırlanıyor.

Bu yıla özel olarak dijital bir programla hayata geçirilecek festival kapsamında gerçekleşecek izleyicili bir konserde ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 19 Ağustos Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden Kültür AŞ desteğiyle gerçekleşecek konserde COVID-19 önlemleri sebebiyle sınırlı sayıda izleyici yer alacak. Festival programındaki tüm konserlerin kayıtları video formatında dijital ortamda yayımlanacak ve fiziki konserlere oranla daha erişilebilir bilet fiyatlarıyla, Türkiye’nin her yerinden ve yurt dışından sanatseverlere ulaşacak.

Çok kültürlü mekânlar

48. İstanbul Müzik Festivali konserlerinin çekimleri, aralarında Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar ve Thomas Hampson, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya gibi solistlerin de bulunduğu isimlerle sürüyor. Kayıtlar, İstanbul’da Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Hıdiv Kasrı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Harbiye Saint Esprit Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi, Süreyya Operası gibi şehrin çokkültürlü kimliği ve tarihi kültürel hazinelerini ortaya koyan mekânlarda; Avrupa’da ise Belçika, Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde, Perchtoldsdorf Şatosu, Stavelot Manastırı gibi tarihi mekânlarda, profesyonel ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Festival, programındaki konserleri yüksek görüntü ve ses kalitesiyle sanatseverlere ulaştırmayı hedefliyor.

Açılış konseri

48. İstanbul Müzik Festivali, festivalin 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açılıyor. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın sahnede keman sanatçısı Emre Engin’e eşlik ettiği konserin kaydı Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Meydanı’nda yapıldı. COVID-19 önlemleri altında, yalnızca sınırlı sayıda Lale Kart üyesinin katılımıyla gerçekleşen konserde Beethoven, Mozart, Prokofiev ve Bartok’tan eserler dinleyicilerle buluştu. Konserin video kaydı, sonbaharda gerçekleşecek festivalin dijital programında izlenebilecek.

48. yılda bir ilk

İstanbul Müzik Festivali, 48. yılında bir ilki gerçekleştirerek “Festival Orkestrası”nı kuruyor. Cem Mansur yönetimindeki Festival Orkestrası, 48. İstanbul Müzik Festivali dâhilinde gerçekleşecek ilk konserinde farklı ülkelerden bestecilerin eserlerini içeren bir programla müzikseverlere ulaşacak.

Beethoven’ın 250. doğum yılı

48. İstanbul Müzik Festivali, “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutlayacak.