İstanbul Müzik Festivali için haydi ekran başına!

07 Eylül 2020

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanındaki müzikseverlerle dijital ortamda buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıla özel olarak, programındaki tüm konserlerin çevrimiçi yayımlanacağı festival, online.iksv.org adresinden takip edilebilecek. Festival kapsamında, 18 Eylül’den itibaren her gün yeni bir konser erişime açılacak ve konserlere 30 gün süreyle ulaşılabilecek. İzleyiciler bilet satın aldıkları konserleri, izlemeye başladıktan sonra 7 gün boyunca görüntüleyebilecek.

Profesyonel ekipler tarafından, yüksek görüntü ve ses kalitesiyle kaydedilen konserlerin her biri 20 TL bilet fiyatıyla satışa sunulacak. Çevrimiçi konserlerin tamamı, fiyatı 250 TL olan kombine biletle de izlenebilecek. Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden konserlere erişilebilecek.

Beethoven’ın 250. doğum yılı

48. İstanbul Müzik Festivali, “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutluyor. Festival, müziğiyle insanlığın kültür mirasında önemli bir yer edinen Beethoven’ın ikonik eserlerine, yeni eser siparişlerine ve besteciden esinlenen yeni projelere yer veriyor.

İstanbul Müzik Festivali programı, festivalin ana temasını destekleyici şekilde, “doğa sevgisi”, “insan sevgisi”, “yenilikçi ve ileri görüşlü müzik dili” gibi bestecinin önemli yönlerini sunan alt temalar üzerinde kurgulandı.

Açılış Konseri

48. İstanbul Müzik Festivali, festivalin 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açılıyor. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın sahnede keman sanatçısı Emre Engin’e eşlik ettiği konserin kaydı Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Meydanı’nda gerçekleşti.

Onur Ödülü

48. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’a sunulacak.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü

48. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin’e sunulacak. Ödül, Alexander Rudin’e önümüzdeki yıl gerçekleşecek festivalde takdim edilecek.

Aydın Gün Teşvik Ödülü

İKSV tarafından, geleceğin müzisyenlerinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılından bu yana verilen Aydın Gün Teşvik Ödülü keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev’e sunulacak.

Üç yeni eser siparişi

2011 yılından bu yana çağdaş müzik üretimine katkıda bulunmak amacıyla yurtiçinden ve yurtdışından bestecilere eser siparişleri veren İstanbul Müzik Festivali, bu yıl sipariş ettiği üç yeni eserden birinin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak. İki eserin prömiyerleri ise önümüzdeki yıl festivalde gerçekleştirilecek.

“Festival Orkestrası”

İstanbul Müzik Festivali 48. Yılında Türkiye’nin en yetenekli genç kuşak müzisyenlerinden oluşan bir “Festival Orkestrası” kuruyor. Deneyimli şef Cem Mansur yönetiminde, müzik yorumuna nitelikli olduğu kadar dinamik ve yenilikçi bir yaklaşım getirecek.

48. İstanbul Müzik Festivali’nin programını, ilgili gelişmeleri sosyal medyadan ve festivalin internet sitesinden takip etmek mümkün: https://muzik.iksv.org