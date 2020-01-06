İstanbul Müzik Festivali ve geleceğin müzisyenleri

06 Ocak 2020

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali kapsamında, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle 2018 yılında başlatılan ve geleceğin kadın müzisyenlerini destekleme amacını taşıyan Yarının Kadın Yıldızları projesi, üçüncü yılında üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor.

Başvurular İKSV Genel Müdür Yardımcısı, müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Seçici Kurul tarafından belirlenen müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak. Desteğe değer bulunan adaylar, 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında müzik dünyasının kanaat önderlerinden birinin eşlik edeceği konserde yer alma şansı elde edecekler.

Genç kadın müzisyenler, eğitim destek fonuna başvurularını destekbasvuru@iksv.org adresinden yapabiliyor. Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’yla ve şartnameyle ilgili ayrıntılı bilgiler için: https://muzik.iksv.org/tr/yarinin-kadin-yildizlari/hakkinda