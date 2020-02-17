İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, perşembe günü başlıyor

17 Şubat 2020

Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF) için geri sayım başladı. 20-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak fuarın açılışı, 19 Şubat Çarşamba günü Gülsin Onay’ın vereceği piyano resitali sonrasında düzenlenecek kokteyl ile gerçekleştirilecek. Seçici kurul başkanlığını Halilhan Dostal’ın üstlendiği İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, ulusal ve uluslararası birçok sanat galerisini, koleksiyoncuyu, antikacıyı ve sanatçıyı bir araya getirmeyi hedefliyor. Fuarda, Türk sanatçılara ait yapıtların yanı sıra farklı anlayış ve tekniklerle üretimde bulunan yabancı sanatçıların eserleri de sanatseverlerle buluşacak. Antika eşya ve objelere de ev sahipliği yapacak olan fuar kapsamında, akademik buluşmalar da gerçekleştirilecek.

Sergiler de yer alacak

Etkinlikte bütünsel sanat ekolünün Türkiye’de temsilcisi olarak bilinen Ender Güzey’in farklı dönemlere ait eserlerinin sergilenmesinin yanı sıra kültür-sanat platformu Ender Güzey Müzesi ARThill ve Süleyman Saim Tekcan’ın yaşama geçirdiği ilk özgün baskı müzesi İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi- IMOGA koleksiyonunda yer alan yapıtlar sergilenecek.

Koleksiyoncu Erol Makzume Koleksiyonu’ndan derlenen İstanbul’da yaşam sürmüş ya da kentle yolu kesişmiş Felix Ziem, Leonardo De Mango, Amedeo Preziosi ve J. Warnia Zarzecki gibi oryantalistlerin yapıtları; ‘Resimde Oryantalizm ve Doğu’nun Kapısı İstanbul’ başlıklı seçki, ‘Merey Koleksiyonu Işığında İbrahim Çallı’nın Fırçasından Genç Cumhuriyet ve Kadın’ konulu sergilemenin yanı sıra Dikici Koleksiyonu’nda yer alan ve II. Abdülhamit döneminin saray ressamlarından Fausto Zonaro’nun başyapıtlarından ‘İnci Dizen Kız’ da İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda sanatseverlerle buluşacak.