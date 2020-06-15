İstanbul Tasarım Bienali’nden sohbetler podcast serisi

15 Haziran 2020

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali, VitrA sponsorluğunda gerçekleştirilecek Tasarım Bienali Sohbetleri adlı bir podcast serisine başlıyor. Tasarım Bienali Sohbetleri’nin Tasarım Bienali’ne Dönüş altbaşlığını taşıyan serisinin ilk bölümü İKSV’nin Spotify hesabında yayımlandı. Serinin yeni bölümleri ise 17 Haziran’dan itibaren her çarşamba yine aynı hesaptan dinlenebilecek. 15 programdan oluşacak Tasarım Bienali’ne Dönüş serisinde, İstanbul Tasarım Bienali ekibi moderatörlüğünde, bienalin önceki edisyonlarının küratörleri ve katılımcılarından Jan Boelen, Vera Sacchetti, Nadine Botha, Orkan Telhan, Judith Seng, Camilo Oliveira, Emre Arolat gibi isimlerle sohbetler gerçekleştirilecek.

“Tasarım Bienali’ne Dönüş”

Tasarım Bienali’ne Dönüş serisinin İKSV’nin Spotify hesabında yayımlanan ilk bölümünde farklı dönemlerde İstanbul Tasarım Bienali ekibinde çalışan Deniz Ova, Bahar Türkay, Merve Yücel ve Can Koçak programın ardındaki düşünceyi anlatıyor, geçmiş sergilerden güncelliğini koruyan konu ve projeleri hatırlarken akıllarında yer eden “sahne arkası” anlarını paylaşıyor. Türkçe gerçekleşen sohbeti linke tıklayarak dinleyebilirsiniz:

https://open.spotify.com/episode/5CDUtfMNB57ouOVMyDXVVu?si=Rk5exTeiQ6uW7av-loYydg

17 Haziran Çarşamba günü yayında olacak bölüm, 2018’de Okullar Okulu ana başlığıyla düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin küratörü Jan Boelen ile yardımcı küratörler Vera Sacchetti ve Nadine Botha’yı bir araya getirecek. Deniz Ova’nın moderatörlüğünde ve İngilizce gerçekleşecek sohbette, bienalin üzerinden geçen iki yılın ardından tasarım eğitiminde nelerin değiştiği ve değişebileceği tartışılacak. 24 Haziran Çarşamba günü yayımlanacak bölümde, Mikrobiyal Tasarım Stüdyosu: 30 Günlük Simit Diyeti adlı projesiyle 3. İstanbul Tasarım Bienali’nde yer alan Orkan Telhan, genetik olarak yeniden tasarlanmış ürünlerin etrafındaki tartışmalara bugünden bakacak ve “İyi GDO var mı?” sorusuna cevap arayacak. Sohbet, Deniz Ova’nın moderatörlüğünde, Türkçe gerçekleşecek.

Sohbetler, Temmuz ayında da Çarşamba günleri devam edecek…