İstanbul’da İsviçre yeni yıl resepsiyonu

16 Aralık 2019

Swiss Business Hub Turkey (İstanbul’daki İsviçre’nin İhracat ve Yatırım Ofisi) ve Swiss Chamber of Commerce in Turkey (Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği) tarafından, İsviçre Başkonsolosluğu’nun da katılımı ile düzenlenen yeni yıl resepsiyonu bu sene Shangri-La Bosphorus’ta yapıldı.

Etkinlik, İstanbul’daki İsviçre’nin İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Mehmet Yıldırımlı ve Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ev sahipliğinde, yeni atanan İsviçre İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni’nin de katılımı ile gerçekleştirildi.

Yeni yıl yemek ve kokteyline Beste-Mustafa Yurttaş, Ayşegül Kodal, Demet Erciyes, Burhan Öçal, Arhan Kayar, Shelly Ovadia, Zeynep Germen, Muriyel Hayriel, Suzan Bayazıt, Nuray-Bruno Bensimon, Hasan ve İrden Kalkavan Ulusoy, Deren Kalkavan, Merve-Fevzi Bozer ve Fehmi Yaşar gibi isimler katıldı.

TOG’a destek için

Toplum Gönüllüler Vakfını (TOG) desteklemek amacıyla yapılan yeni yıl şans çekilişi ile de konuklar yeni yıl öncesinde hediyeler kazandılar.

İsviçre’nin imza yemekleri ve leziz tatlılarının da sunulduğu yeni yıl resepsiyonu, Be in a Good Mood, Vavana, Shangri-la Bosphorus Istanbul Hotel, Barry Callebaut, La Prairie, Rawcut, Sanitas SPA & Wellness ve Tektaş Saat ve Mücevher Grubu’nun destekleri ile gerçekleşti.