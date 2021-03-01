İstanbul’dan Londra’ya “üretim yoluyla düşünmek”

İstanbul Modern, sanat ve tasarım alanlarında dünyanın en saygın akademik kurumlarından olan Londra’daki Royal College of Art (Kraliyet Sanat Koleji) işbirliğiyle “Tekstilde Zanaat ve Teknoloji” programını başlattı. İstanbul’un dünya üzerindeki yaratıcılık kültürü odaklı konumunu destekleyecek yeni bir metodoloji geliştirmeyi amaçlayan proje, “Üretim Yoluyla Düşünmek” başlıklı etkinlik dizisinden oluşuyor.

Geleceğin zanaatları için işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyen proje, kamuya açık olarak düzenlenecek çevrimiçi seminerler ve atölye çalışmalarından oluşuyor. Teknoloji-zanaat ilişkisine odaklanan etkinlik dizisinde katılımcılara kültürler arası yeni bilgi ve becerilerin aktarılacağı bir platform sunulması amaçlanıyor.

İki ülke arasında tasarım ağı

Proje kapsamında gerçekleşecek etkinliklerin Birleşik Krallık ile Türkiye arasında disiplinlerarası bir tasarım ağı oluşturacağına dikkat çeken İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy, projeyi İstanbul Modern’in mevcut programlarından yola çıkarak oluşturduklarını kaydetti.

Özsoy, “İstanbul’un dünya üzerindeki yaratıcılık kültürü odaklı konumunu destekleyecek yeni bir metodoloji geliştirmeyi amaçlıyoruz. Royal College of Art bünyesindeki Yumuşak Sistemler - Tekstil Araştırma Grubu, V&A (Victoria and Albert Museum) ve Londra’daki tasarım müzesi London Design Museum ile ortak çalışmalar yürütüyor. Proje kapsamında düzenleyeceğimiz etkinlikler, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında disiplinlerarası bir tasarım ağı oluştururken, zanaat temelli tekstilin geleceğini yaratıcılık ve sürdürülebilirlik eksenlerinde tartışmaya açmayı amaçlıyor” diyor.

Önümüzdeki panel 12 Mart’ta

Moderatörlüğünü sanatçı ve eğitmen Bager Akbay’ın yapacağı 12 Mart’taki panelin konuşmacıları sanatçı Güneş Terkol, Tasarımcı Begüm Cânâ Özgür, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Berdan Kalav, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi İrem Sabanuç, Gamification Group, Tampere Üniversitesi Araştırmacı Oğuz 'Oz' Buruk olacak.