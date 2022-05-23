İstanbul’un yeni rotalarından: Polat Piyalepaşa Çarşı Sanat Meydanı

Polat Piyalepaşa İstanbul Sanat Meydanı yıl boyunca Merkür, Pi Artworks, .artSümer, Zilberman ve Art On galerilerinin yeni sergileriyle sanatseverleri ağırlayacak. Galeriler sene içinde toplam 24 özel seçkiyi sanat izleyicisiyle buluşturacak.

Adnan Polat

Meydan ile ilgili bilgi veren Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat; “Piyalepaşa İstanbul, Polat olarak bizim çok kıymetli projelerimizden bir tanesi. Bu projeyi oluştururken İstanbul’a her şeyiyle bir bütün olan yeni bir yaşam alanı kazandırmak arzusundaydık ve bu arzumuza göre tasarladık. Bugün Piyalepaşa İstanbul; konut, ofis, Polat Piyalepaşa Çarşı, toplantı salonları, çocuk deneyim alanları ve zengin gastronomi kültürü ile karma bir yaşam merkezi. Sanat ise bu yaşam alanının en önemli noktalarından biri. Sanat ve sanatçı bizim yıllardır odağımızda olan bir konu, bu projemize de sanatı entegre ettiğimiz, çok değerli sanatçıları, koleksiyonerleri ve kıymetli eserleri ağırladığımız için çok mutluyuz. Yeni sanat rotamızda, sene içinde toplam 24 özel sergide zengin bir sanat seçkisini sanat izleyicisiyle buluşturacağız” dedi.