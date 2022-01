İşte dünyada en pahalı 10 sanat eseri!

Takip Et

Tüm çalkantılara rağmen 2021’de müzayede piyasası nadir eserlerin sunulduğu başarılı satışlara imza attı. 2020’nin en yüksek satış rakamlı ilk 10 lotundan sadece ikisi 50 milyon doların üzerinde fiyatlara ulaşmıştı. 2021’de ise en iyi 10 satışın tamamı 50 milyon doların çok üzerinde fiyatlara satıldı. Bu yılın en yüksek satış rakamlı 10 eserinin toplamı 1,2 milyar dolara ulaşırken, listedeki en düşük fiyat 61,6 milyon dolar oldu. Artam Antik A. Ş.’nin Artnet veri tabanından faydalanarak oluşturduğu listeyi sizler için sunuyoruz.

1. Pablo Picasso, “Femme Assise Prés d'une Fenêtre (Marie-Thérèse)”, (1932): Christie’s New York’un 13 Mayıs’taki satışında Picasso yine yaptı yapacağını! Sanatçının sevgilisi Marie-Therese’i resmettiği tablosu, 55 milyon dolarlık ön satış tahminini ikiye katlayarak 103.4 milyon dolara satıldı. Bu satış rakamıyla, 2021’in en pahalı eseri oldu.

2. Jean-Michel Basquiat, “In This Case”, (1983): Listenin ikinci sırasında yine Christie New York'un gerçekleştirdiği bir satış görülüyor. 2021 adeta Basquiat yılıydı; 118 eseri müzayedelere çıktı ve 414,5 milyon doları bulan satışa imza attı. En pahalısı ise 11 Mayıs’taki müzayedeye İtalyan işadamı ve Valentino moda evinin kurucu ortağı Giancarlo Giammetti koleksiyonundan geldi. Basquiat'ın en çok aranan eserleri arasında yer alan “In This Case”, 93,1 milyon dolarlık satışıyla ikinci sıraya yerleşti.

3. Sandro Botticelli, “Portrait of a Young Man Holding a Roundel”, (yaklaşık 1480): Bir Botticelli tablosu müzayedelerde nadir görülür. Sanatçının listeye 3. sıradan giren bu gizemli portresinin satışı da büyük bir olaydı. Boticelli’nin daha önce Washington DC'deki Ulusal Sanat Galerisi'nde ve Metropolitan Sanat Müzesi'nde uzun yıllar ödünç olarak sergilenen “Portrait of a Young Man Holding a Roundel” adlı eseri Sotheby’s New York’un 28 Ocak müzayedesinde rekor satışa imza attı; 92,1 milyon dolara satıldı.

4. Mark Rothko, “No.7”, (1951): Harry ve Linda Macklowe’un boşanma davalarının bir parçası olarak müzayedeye çıkan koleksiyonları 2021’in en ses getiren satışlarına imza attı. Koleksiyonun önemli yapıtlarından Mark Rothko’nun “No.7” adlı eseri 82,5 milyon dolara Asyalı bir koleksiyoner tarafından atın alındı. Eser 15 Kasım’da Sotheby’s New York’un müzayedesinde sunuldu.

5. Alberto Giacometti, “Le Nez”, (1947): Macklowe Koleksiyonu'ndan sunulan bir diğer önemli yapıt Giacometti’nin “Le Nez” adlı heykeliydi. Eserin 78,4 milyon dolarlık satış fiyatı onu yılın en pahalı beşinci eseri yaptı. Fakat bu satış rakamından çok eseri satın alan isim pek çok kişiyi şaşırttı. Eseri kripto para platformu Tron'un kurucusu 31 yaşındaki milyarder Justin Sun satın aldı.

6. Vincent van Gogh, “Cabanes de Bois Parmi les Oliviers et Cyprès”, (1889): Petrol devi Edwin Lochridge Cox’un empresyonist şaheserlerden oluşan koleksiyonunun satışı da yılın en konuşulan müzayede olaylarındandı. Cox Koleksiyonu’nun 11 Kasım’da Christie’s New York müzayedesindeki satışında Van Gogh’un eseri 71,35 milyon dolara alıcı buldu. Hollandalı empresyonist ustanın müzayedelerde satılan en pahalı beş eseri arasına giren tablo, danışmanlık firması Beaumont Nathan'ın kurucu ortağı Hugo Nathan’ın koleksiyonuna gitti.

7. Claude Monet, “Le Bassin aux Nymphéas”, (1917–19): Monet'nin ‘nilüferler’i sanatçının en ünlü yapıtları olmaya devam ediyor. Metropolitan Sanat Müzesi'nden Los Angeles County Sanat Müzesi'ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok müzesinde sergilenen “Le Bassin aux nymphéas”ı da Sotheby’s New York’un 12 Mayıs’taki müzayedesinde dikkatleri üzerine çekti. Eser, 71,35 milyon dolara satılarak 2021’in en yüksek fiyatlı yedinci yapıtı oldu.

8. Beeple, “Everydays: The First 5000 Days”, (16 Şubat 2021): Christie's, 11 Mart’ta Beeple'ın (Mike Winkelmann) Mayıs 2007'den beri her gün, çalışmanın NFT'si ile birlikte oluşturduğu yüksek çözünürlüklü dijital görüntülerin bileşimini satışa çıkardı. Eser, Metapurse adlı bir NFT yatırım fonunun sahibi tarafından 69,3 milyon dolara satın alındı.

9. Xu Yang, “Emperor Qianlong’s Conquest of Xiyu”, (18. yüzyıl): Poly International, Pekin tarafından 6 Haziran’da sunulan bu nadir parşömen, müzayedede satılan en pahalı Çin sanat eserlerinden biri oldu. Eser 65 milyon dolara satıldı.

10. Jackson Pollock, “Number 17, 1951”, (1951): Jackson Pollock’un, Macklowe Koleksiyonu'nun bir parçası olan “Number 17, 1951” adlı eseri, satış rakamıyla 10. sıraya yerleşti. Eser, 35 milyon dolarlık tahmini aşarak 61,6 milyon dolara alıcıya ulaştı.