İstiklal Sergisi İzmir’de

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İş Bankası ve İş Sanat işbirliği ile Milli Mücadele’ye dair en kapsamlı sergi olan “İstiklal Sergisi”ni İzmir’e taşıdı. Millî Mücadele’yi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan İstiklal Sergisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda “Büyük Zaferin 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi” başlığı ile Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açılacak. Bir yıl açık kalacak sergiyi İzmirliler ücretsiz ziyaret edebilecek.

Sergi, Milli Mücadele’nin başlangıç tarihi kabul edilen 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılında İş Sanat tarafından İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde eş zamanlı olarak açılmış, pandeminin getirdiği kısıtlamalar ve tedbirlere rağmen iki kentte 650 bin ziyaretçiye ulaşarak büyük ilgi görmüştü.

Tarih yolculuk

2020 yılında İtibar Yönetimi kategorisinde PRİDA ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk-Kültür Sanat kategorisinde Altın Pusula ödüllerine de layık bulunan sergi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Millî Mücadele’nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlandı. Ulusun verdiği bağımsızlık mücadelesinin tüm boyutlarını bine yakın özgün belge, fotoğraf, film ve obje aracılığıyla anlatan sergide, “On Yıllık Savaş”, “Mütareke ve İşgal”, “Direniş ve Kuva-yi Millîye”, “Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa”, “Hukuk ve Taarruz”, “İstiklal ve Cumhuriyet” olmak üzere altı bölüm bulunuyor.

Sergi, İzmir için genişletildi

Sergi İzmir’e hazırlanırken kentin Milli Mücadele’deki yeri ve öneminin altını çizen eklemelerle zenginleştirildi. Yerel kaynaklar ve koleksiyonerlerden alınan destekle yüzyıl dönümünde İzmir’in önemini vurgulayan bir giriş bölümü eklendi.