İsviçre Günleri İstanbul 2022, 23-25 Eylül arasında

İstanbul'daki İsviçre Başkonsolosluğu, Swiss Business Hub Türkiye (İstanbul’daki İsviçre’nin İhracat ve Yatırım Ofisi) ve Swiss Chamber of Commerce in Türkiye (Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği) İsviçre 2022 Günlerini (Swiss Days 2022) İstanbul'da ikinci kez 23-25 Eylül tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da düzenleyecek.

2019 senesinde ilk kez düzenlenen Swiss Days Istanbul, pandemi dönemi sonrasında “Sürdürülebilir bir Gelecek Tasarlamak” teması altında Swiss Days Istanbul 2022 olarak “bir kez daha İsviçre’yi ve İsviçre şirket ve markalarını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek.

İsviçre Günleri'nin teması bu yıl “Sürdürülebilir Bir Gelecek Tasarlamak” olarak belirlendi. Etkinlik, dünyayı korumanın önemini vurgulamakla birlikte, bu konudaki genel farkındalığı, her bireyin potansiyelini ve sorumluluğunun önemini ve bu alanda teknoloji ve inovasyonun oynadığı rolü artırmayı amaçlıyor.

Festival boyunca, çevre için sürdürülebilir bir geleceği teşvik etmek için Türkiye ile İsviçre arasındaki mevcut işbirlikleri ve potansiyelini geliştirmenin yolları gösterilecek.

“İsviçre Türkiye Ekonomik Forum”

“Mavi Bir Dünyada, Yeşil Bir Ekonomi” sloganı ile düzenlenen “İsviçre Türkiye Ekonomik Forum” da 23 Eylül’de Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek. İsviçre Türkiye Ekonomik Forumun açılış konuşmalarını Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ile İsviçre Büyükelçisi H. E. Jean-Daniel Ruch yapacak. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Çevre Dairesi Başkan Yardımcısı Nilgün Taş, Zurich Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, Oris Bölge Direktörü Marco Gemperli, Kadir Has Üniversitesi İktisat Profesörü Prof. Dr. Erinç Yeldan, DenizTemiz Derneği/TURMEPA Eski Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Yaramancı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ve Yeşil ve Dijital dönüşüm/TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Nurşen Numanoğlu da Swiss Days Istanbul 2022 kapsamında yapılacak İsviçre Türkiye Ekonomik Forum’da yerini alacak.

24 Eylül Cumartesi akşamı, Kariyer Günleri ve genç İsviçrelileri karşılama etkinliğinden sonra 2020'de İsviçre Müzik Ödülü'nü kazanan İsviçreli şarkıcı Naomi Lareine katılımcılara konser verecek.

Swiss Days Istanbul 2022, Yapı Kredi bomontiada’da farklı atölye çalışmaları, konferanslar, seminerler, konserler, eğlenceli aktiviteler ve katılımcı standları ile düzenlenecek üç günlük mini İsviçre Expo’ya da ev sahipliği yapacak.