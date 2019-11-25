İtalyan Mutfağı Haftası’nda beş asırlık menü
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen İtalyan Mutfağı Haftası’nda gerçekleştirilen “Leonardo ile Öğle Yemeği” etkinliğinde Türkiye’de yaşayan İtalyan şef Giancarlo Gottardo’nun ve ekibinin elinden çıkmış beş asırlık bir mönü sunuldu.
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