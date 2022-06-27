İyilik İçin Sanat Derneği “Sanat Buluşmaları”nın son durağı, sanatçı Jackie Arditty’ydi

Türkiye’de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunmak, genç sanatçıların eğitimini desteklemek, uluslararası platformlarda Türkiye’nin sanatçılarıyla yer almasını sağlamak amacıyla hiçbir maddi menfaat beklentisi olmadan sanata gönül vermiş kadınların öncülüğünde kurulan İyilik İçin Sanat Derneği, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği sanat buluşmalarında 358 haftayı geride bıraktı.

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, dernek üyeleri ve sanatçıların katılımı ile gerçekleştirilen sanat buluşmasında, ressam ve heykeltraş Jackie Arditty’den hikâyesi ve eserleri hakkında bilgi alındı.

İlk sergisini 11 yaşında Beyoğlu Sanat Galerisi’nde açan Arditty, yurt içi ve yurt dışında UNICEF gibi kurumların da bulunduğu pek çok yarışmada ödül aldı. Türkiye’de özel markaların pek çok tasarımında da imzasını taşıyan Jackie Arditty, Paris Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim aldı.