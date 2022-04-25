İyilik İçin Sanat Derneği’nden 7. yıl kutlaması

Türkiye’de sanatı anlamak, tanımak ve yayılımına katkıda bulunmak adına genç sanatçıların üretimlerine destek olduğu projelerle Türk çağdaş sanatçılarının sanat piyasasında hak ettiği yere ulaşmasına gayret gösteren İyilik İçin Sanat Derneği, paydaşlarının katılımıyla yeni yaşını kutladı.

Selin Bozkurt

Proje geliştirme misyonunu gönüllülük esasıyla yerine getiren derneğin, yedi yıla pek çok ulusal ve uluslararası proje sığdırmayı başardığını ifade eden İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt şunları söyledi:

“Derneğimiz sanatla iç içe, yaratıcılık ve ilham dolu bir hayatı teşvik etmek ve genç sanatçılara ihtiyaç duydukları desteği vermek açısından kurulduğu günden bugüne geçen süre zarfında çok önemli bir mihenk taşı oldu. ‘İyilik İçin Sanat’ felsefesiyle çıktığımız yolda genç sanatçıların üretimlerine katkıda bulunmak adına pek çok projeye ve sergiye imza attık. İyilik İçin Sanat Derneği olarak, Pasajda Bir Yıl, Anadolu’dan İzlenimler, Atölye Cer, Alenen Sanat ve Sanat Elçileri gibi devam eden projelerimizle genç sanatçıların sanat izleyicisiyle ve koleksiyonerlerle buluşmasının önünü açmaya ve Türkiye’nin sesini uluslararası platformlarda duyurmak adına faaliyetler sürdürüyoruz. Bugüne kadar 348 Sanat Buluşması, 20 sergi düzenlemesi ile Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı ve Artweeks Akaretler gibi ulusal fuarlar, Art Basel, Art Miami, Venedik Bienali, London Frieze gibi uluslararası fuarlar da dâhil olmak üzere 28 sergi katılımı ve 7 il ziyareti ile yüzlerce genç sanatçıya ulaştık.” dedi.

“50 milyon TL üzerinde değer oluşturduk”

Selin Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti:

“Cesur kadınların iyilik için başlattıkları bu sanat hareketi dalga dalga büyüyor. Henüz yolun başında olduğumuzun farkındalığıyla, sanat sevgisini halkın tüm katmanlarına yayarak toplumsal barışın ve hoşgörünün yaygınlaşmasına hizmet etmeye devam edeceğiz. Tamamı kadınlardan oluşan üyelerimizin sanat alımları, kurumsal destekçilerinin katkıları, oluşturdukları atölye üretim alanları, düzenledikleri etkinlik, sergi, katıldıkları fuar ve sanat etkinlikleri, yapılan tanıtım çalışmalarının karşılığı medya yansımaları da dâhil olmak üzere sanat ekonomisine 50 milyon TL’nin üzerinde değer oluşturduk. Başarılı genç sanatçıların sanat üretimini sürdürülebilir kılmak için ihtiyaçlarını belirleyerek ilgili kurum ve kuruluşların destek vermesini sağladık, kurumsal destekçilerimizle çözümler geliştirdik. Geride bıraktığımız bu 7 yıl içerisinde sanat camiasında pek çok insana dokunduk ve onlardan çok şey öğrendik. Her geçen gün ‘İyilik İçin Sanat Ailemize’ katılan değerli isimlerle yolculuğumuza devam ederken, sanat piyasasında gönüllülük esası ile verdiğimiz mücadelenin haklı gururunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.”