İyilik İçin Sanat Derneği’nden yeni etkinlik: “Atölye Arnavutköy”

Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması ve sanatsal öğretilerin geniş halk kitlelerinde yaygınlaşması için çaba sarf eden İyilik İçin Sanat Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle geliştirdiği “Atölye Arnavutköy” projesi ile bugünden geleceğe miras kalacak sanat eserlerinin üretilmesine ve kültürel birikimin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Selin Bozkurt

Atölye Arnavutköy’ün açılışında konuşan İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, “Atölye Arnavutköy projesi, farklı disiplinlerden sanatçıların mekân ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı. Sanat üretimini artırmak için planlanan Atölye Arnavutköy projesinde, İBB’nin desteğiyle üretim için alana ihtiyacı olan sanatçılara, atölye ve sergi alanı imkânı sunacağız” diyor. Bozkurt şöyle devam ediyor:

“Başlangıçta 15 sanatçının faaliyetlere başlayacağı İstanbul’un yeni sanat merkezinde, derneğimizin sanat camiasına yapacağı açık çağrı ile başvurular toplanacak ve seçici kurulun değerlendirmesinin ardından, yakın gelecekte daha çok sanatçının Atölye Arnavutköy programına katılımları sağlanacak. Bölge halkı ile de etkileşime açık olacak Atölye Arnavutköy’de sanatçılarımız eşliğinde atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.”