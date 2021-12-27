İzmir Art: Şehrin güncel sanat envanteri yeni kültür platformunda

Çivi gibi rüzgâr deniz, tütün, üzüm gibi çok sevdiğim kokuları estirmiyor burunlarda yıllardır, ama İzmir’i bu soğuk kış gününde de seviyorum. Başlamıyor yosun yosun İzmir sabahları Tevfik Akdağ’ın dizelerindeki gibi ama, O, hâlâ güzel, çocuk gibi içleniyor 1941 yılında Attilâ İlhan’ın anlattığı denli.

İzmirli şair Hidayet Karakuş ne diyor şiirinde:

“makinemin tuşları İzmir deyince / imbat eser eski sokaklarda / deniz hamamlarının serinliğiyle gelir / saçlarından gün ışığı süzülen kızlar / ıhlamurlar ah çeker / hatmiler / daha derin kokar akşamüstüleri”

Tarık Dursun’un kaleminden de anımsıyorum İzmir’i bir başka yönüyle:

“İçkievlerinin pencereleri ardına kadar açılır, içerinin havası dışarının havasını değiştirirdi. Ansızın pencere önü masalarda orta yaşlı, düşük bıyıklı, gözbebeklerinin çevresine alkol tütsülü kan oturmuş adamlar belirirdi. Hepsi ehli keyiftiler.”

Ehlikeyf bir şehir İzmir... Bu köşenin adı gibi, ihtiyaç duyduğumuz Yaşam Keyfi dolu… Mutlu olmamak mümkün değilmiş gibi geliyor İzmir’de... İşte bir kez daha buradayım. Kış günlerinin beklemediğim kadar sert esen rüzgârı hissedilen sıcaklığı epey düşürüyor, ama Alsancak’taki Tarihi Havagazı Fabrikası’na kadar yürüyeceğim, İzmir sokaklarını bir kez daha yaşayacağım…

Alsancak Garı’nın biraz ilerisinde tarihi fabrika. Önce bacasını görüyorum yaklaştığımın habercisi. İzmir'in sembol yapılarından biri haline gelmiş. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla, kentin önemli kültür merkezlerinden birine dönüştürülmüş. Proje gereğince, 23 bin 250 metrekarelik açık alan üzerindeki 2 bin 850 metrekarelik inşaat alanına sahip tescilli yapılar dışındaki tüm yapılar yıkılmış, dev baca güçlendirilmiş.

İzmir’de bulunma nedenim, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir'i kültür sanat kentine dönüştürme projelerinden birinin tanıtımına katılmak. Yaşadığımız dijital çağda mutlaka olması gereken bir uygulama hayata geçirilmiş:

Şehrin etkinlik takvimi, sanat haritası, sanal sergi platformu, makale, inceleme, eleştiri, röportaj, sanat rotaları ve çevrimiçi etkinliklerin yer aldığı İzmir Art.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda

Küçük bir grubun seslendirdiği sevilen ezgiler eşliğinde giriyorum binaya. Sevgili Yekta Kopan’ın sunuculuk yapacağını öğreniyorum. Bir hafta içinde ikinci kez bir arada olmanın esprisini yapıyoruz. Zülfü Livaneli, Nebil Özgentürk, Prof. Dr. Suat Çağlayan, Cezmi Baskın ve Vecdi Sayar’la merhabalaşıyoruz.

Projenin tanıtımı için sahneye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, “Kültür ve sanatı İzmir'in her noktasına taşımayı, herkesin temas etmesini önemsiyoruz. İzmir Art kentteki kültür sanat üretimlerinin daha da görünür kılınmasını sağlayacak” diyor ve ayrıntılarıyla projeyi anlatıyor.

Zülfü Livaneli

Yekta, Zülfü Livaneli’yi sahneye çağırıyor. Livaneli insanları, ülkeleri birbirine yaklaştıracak olanın sanat olduğunu vurgulayarak şöyle devam ediyor:

“Bağımsız sanatçılar zorluk içinde, hayatta kalabilme mücadelesinde. Kendilerine alan açılması lazım. Bu alan ancak yöneticiler sayesinde açılabilir. İyi ki bizim büyük şehirlerimizde böyle belediyeler var, iyi ki Tunç Soyer ve bu belediyemizin güzide ekibi var. Hep birlikte İzmir'in sanata ve kültüre verdiği önemi taçlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise konuşmasında “Kültür ve sanat, cehaletin önünde bir engel. Birlikte yaşamamızı keyifli kılan bir enstrüman. Eksikliği hayatımızı çölleştiriyor, çoraklaştırıyor, bizi yoksullaştırıyor. İzmir Art, kültür sanat üretiminin ve bu üretimin insanlarla buluşmasının dijitalleştirilmesidir. Bütün arzumuz; bu çoraklaşan, çölleşen iklimimizde kültür sanatta yeniden nefes almak için daha çok insanı kültür sanat üreticisiyle, onların ürettikleriyle buluşturmak” diyerek yapılan projenin önemini vurguluyor.

İzmir Art

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı'nın İzmir'deki diğer oluşumların paydaşlığıyla hayata geçirdiği İzmir Art, İzmir’in kapsamlı ve güncel sanat envanterini içeriyor. İzmir Art interaktif bir platform olarak tasarlanmış. Tüm sanat üreticileri, kurumlar ve mekânlar sisteme üye olarak İzmir Art içerisinde kendine ait bir alan yaratabiliyor.

İzmir Art, İzmir’in sanat gündemini, ulusal ve uluslararası alana taşımakla beraber dünyadaki sanat etkinliklerini de İzmir'e ulaştırıyor. İzmir’e gelen tüm ziyaretçilere rehberlik ediyor. Platforma “www.izmir.art” üzerinden ve mobil uygulama olarak akıllı telefonlardan “İzmir. Art” adıyla ulaşılabiliyor.