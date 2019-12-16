İzmirliler, Picasso’yu çok sevdi

16 Aralık 2019

İzmir Arkas Sanat Merkezi’nde süren Picasso: Gösteri Sanatı sergisi, Eylül ayından bu yana 100 bin ziyaretçiye ulaştı. Picasso-Méditerranée projesi kapsamında düzenlenen sergiler serisinde Türkiye’yi Arkas Sanat Merkezi’nin temsil etiği sergide ağırlanan 100 bin ziyaretçinin neredeyse yarısı öğrencilerden oluşuyor.

Picasso’nun yaşamına nüfuz eden gösteri sanatına olan tutkusu çevresinde kurgulanan, çok yönlü kişiliğiyle rengârenk ve farklı bir Picasso’nun tanıtıldığı sergiyi yalnızca üç ayda ziyaret eden kişi sayısı 100 bine ulaştı. Serginin, kapanacağı 5 Ocak tarihine kadar 150 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Paris Picasso Ulusal Müzesi ile yapılan anlaşma gereğince uzamayacak olan sergiyi görmek için ise son haftalar.

Picasso’nun farklı sanatsal yaratımlarını görmek, onu daha yakından tanımak, sanatla iç içe olmak için sergiyi ziyaret eden anaokulundan üniversiteye kadar 45 bin öğrenciden 10 bini ise İzmir dışından geldi.

“Sesli Rehber”

Ayrıca, serginin “Sesli Rehber” hizmeti, izleyicilere Picasso’nun gösteri dünyasını dinleyerek keşfetme fırsatı sunuyor. Yarım saat süren sesli anlatım, sergi ile ilgili genel bir bilgi vermenin yanı sıra, sergide yer alan pek çok eserin hikayesini sanatseverlerle buluşturuyor.

Miniklere özel atölyeler

Arkas Sanat Merkezi, 5-7 ve 8-10 yaş gruplarına özel Cumartesi günleri düzenlenen atölyelerde çocuklar, eğitmenleri eşliğinde öncelikle sergiyi gezerek, Picasso’nun eserleri arasında ilerlerken hem sanatçıyı hem de eserlerinin hikayelerini dinliyorlar. Ardından atölyeye geçerek hayal dünyalarını kağıtlara aktarıp, Picasso’dan aldıkları ilhamla kendi eserlerini yaratıyorlar. Hafta içi ise okul gruplarına özel sergi gezisi ve grup çalışmaları yapılıyor.

83 eser yer alıyor

Paris Picasso Ulusal Müzesi, Fondation Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel’de yer alan Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu’ndan 83 eserin olduğu sergide, Picasso’nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar aracılığı ile gösteri sanatlarının Picasso’nun sanatına olan etkisi mercek altına alınıyor.

Giriş ücretsiz

Pazartesi hariç haftanın her günü açık olan Arkas Sanat Merkezi Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri 20.00’ye kadar diğer günler ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.