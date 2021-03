Jamal Aliyev, dünyanın en önde gelen 30 müzisyeni arasında

Takip Et

ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) Sanat’ın Genç Yetenekler projesi kapsamında eğitimi devam eden Türk çello Sanatçısı Jamal Aliyev, klasik müzik alanında gösterdiği ulusal ve uluslararası başarıları ile İngiltere merkezli Classic FM tarafından ‘Dünyanın 30 Yaş Altı En Önde Gelen 30 Müzisyeninden Biri’ olarak seçildi. Jamal Aliyev, Julian Lloyd Webber’in sunumuyla Mart ayında başlayacak radyo programında tüm dünyaya tanıtılacak.

Kurucu Başkan Berrin Yoleri

Jamal’in müzik kariyerinde ilerlemesi için yanında olmaya devam edeceklerini belirten Berrin Yoleri şunları söyledi:

“ÇEV Sanat olarak amacımız kültür ve sanat alanında ülkemizi temsil eden dünya çapında sanatçıların yetişmesini sağlamak. Bu amaçla sanat kurulumuzu oluşturan değerli sanatçılarımız Fazıl Say, İbrahim Yazıcı, Bülent Evcil, Mehmet Yasemin’in danışmanlığında genç sanatçılarımıza her türlü konuda destek olmaya çalışıyoruz. Jamal’in ismini dünyanın en iyi çello sanatçılarından biri olarak çok sık duyacağız. Bu anlamda Jamal’in başarısını arkasından yetişen diğer genç sanatçılarımıza da örnek olması ve motivasyonları için çok önemsiyoruz. Burada önemli olan toplumun her kesiminin kişi ve kurumların bizimle beraber bu yetenekli gençlerin yanında olmaları.”