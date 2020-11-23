“JAmZZ Akbank Caz Festivali Genç Yetenekler Yarışması” sonuçlandı

Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali kapsamında ilk kez 2011 yılında gerçekleşen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen “JAmZZ Akbank Caz Festivali Genç Yetenekler Yarışması”nda sonuçlar belli oldu.

Alp Ersönmez, Cem Tuncer, Çağrı Sertel, Ediz Hafızoğlu, Elif Çağlar, Engin Recepoğulları, Ercüment Orkut, Ferit Odman, İlhan Erşahin, Kağan Yıldız ve Sibel Köse'den oluşan jüri; yarışmaya katılan genç caz müzisyenlerinin performanslarını; Nefesliler, Vurmalılar, Telliler, Tuşlular ve Vokal kategorileri altında değerlendirdi.

Birbirinden yetenekli amatör genç caz müzisyenlerinin, müzik kariyerinde farklı bir pencere açmak ve çalışmalarını daha geniş dinleyici kitlelerine ulaştırmaları amacıyla düzenlenen yarışmada “En İyi Performans” kategorisinde Yunus Belgin, “En İyi Doğaçlama” kategorisinde Aslı Tan ve “En İyi Yorum” kategorisinde Atılgan Nalıncıoğlu birinci oldular.

Dereceye giren genç caz müzisyenleri, 30. Akbank Caz Festivali kapsamında usta sanatçılarla aynı sahnede yer alarak festivalin bir parçası olma imkânı yakalamanın yanında Zuhal Müzik’ten çeşitli hediyeler ve Zuhal Müzik stüdyolarında kayıt imkânı kazandılar.