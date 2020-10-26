Japon mutfağı Maromi by Divan Kalamış’ta…
Divan İstanbul içerisinde yer alan Maromi by Divan, yenilenen konsepti ile Kalamış Marina içerisinde de Japon mutfağının klasik tatlarını Şef Kenji’nin kendine has yorumlarıyla lezzet severlerle buluşturuyor.
Divan İstanbul içerisinde yer alan Maromi by Divan, yenilenen konsepti ile Kalamış Marina içerisinde de Japon mutfağının klasik tatlarını Şef Kenji Kume’nin kendine has yorumlarıyla lezzet severlerle buluşturuyor.
20 yıldır hizmet veren uzak doğulu şefin menüsü tamamen kendine özel yorumlarıyla şekilleniyor ve yine kendine özgü hazırlanış, sunuş ritüelleri ile konuklarıyla buluşuyor. Oluşturulan kaiten bant sistemi ile farklı lezzetler bir araya getiriliyor. Bir bant üzerindeki farklı renkte tabakların konukların önünden geçerek sürekli dönmesine dayanan sistemde, sushilerin çeşitleri ve fiyatları, sunuldukları tabağın rengine göre belirleniyor.