Japon mutfağının uluslararası temsilcisi Nobu, baharda İstanbul’da

24 Ağustos 2020

The Ritz-Carlton İstanbul, Nobu Restaurant’la özel bir anlaşma imzaladı. NOBU Restaurant, Ritz-Carlton, İstanbul bünyesinde Türkiye’de ilk yerini açacak. Otel içerisinde bin metrekarelik özel bir alanda hizmet verecek olan mekân 2 katlı olacak. NOBU’ya Süzer Plaza’dan da ayrı bir giriş imkanı sağlanacak.Nobu’nun yönetim ekibi açılış öncesi çalışmaların üzerinden geçmek üzere, İstanbul’a geldi. Ritz-Carlton, İstanbul’da konaklayan Şef Herve Courtot, Uluslararası Proje Direktörü Steven Lam ve PCH Design Studio Mimarı Sevrine Tatangelo’nun da aralarında olduğu ekip, Nobu’yla ilgili mimari, menü ve yönetim detaylarını görüştü. NOBU ekibini, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer, Marriott International Orta Doğu, Körfez, Afrika ve Türkiye Bölgeleri Başkanı Şafak Güvenç ve The Ritz-Carlton, İstanbul ekibi ağırladı.

Mekâna adını veren Nobu Matsuhisa, Japonya’da doğan ve profesyonel hayatının tamamını Japon mutfağında geçiren özel bir şef. Japon mutfağının spesifik ve Peru’da az bulunan içeriklerinden dolayı, Peru mutfağı ile füzyon bir tat oluşturan Şef Nobu, Peru’daki ilk restoranında klasik tekniklerin dışına çıkarak kendi imza tatlarını oluşturmuştu. 1987’de Beverly Hills’de ilk Matsuhisa restoranını açan Şef Nobu, kısa zamanda Robert de Niro’nun da içinde bulunduğu Hollywood yıldızlarının ilgi duyduğu restoranlardan birinin şefi olmayı başardı. Ardından 1994’te Robert de Niro, Şef Nobu’yu New York’taki ilk restoranlarını açmaya ikna etti.