Jülide Özçelik, 12 Ağustos Cuma akşamı sahne alıyor

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 12 Ağustos Cuma akşamı saat 21:00’de caz yorumcusu Jülide Özçelik konseriyle devam ediyor. Özçelik, gitarda Cem Tuncer, piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ediz Hafızoğlu’ndan oluşan müzisyen dostları ile bilirlikte World Akustik sahnesinde olacak.

Kendi bestelerinin yanı sıra sevdiği eserleri müzisyen arkadaşlarıyla birlikte yorumlayarak 2008 yılı başında "Jazz İstanbul Volume-1" ve 2011 Aralık ayında "Jazz İstanbul Volume-2" adlı albümlerini müzikseverlerle buluşturan Özçelik, 2019 başında ise 3. albümü Nefes’i yayınlandı. Jülide Özçelik birçok yerel ve uluslararası festivaldeki solo konserlerine ek olarak Bursa, Antalya, Çukurova ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestraları ile verdiği konserler serisine de devam etmekte. Etkinliğe katılım ücretsiz.