Kadın gözünden kadın hikâyeleri: “Göz Hizası”

31 Ağustos 2020

FARUK ŞÜYÜN

Pera Müzesi Film Programları ve bağımsız internet yayını 5Harfliler, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kapsamında gösterime sunduğu Göz Hizası başlıklı film programını yeniden izleyiciyle buluşturuyor. 5Harfliler’in editörlerinden Suna Kafadar küratörlüğünde hazırlanan seçki, görsel alanda çoğunlukla ‘bakılan’ olarak kodlanmış kadın bedenine ve hayatına, ‘göz hizasından’ bakmayı amaçlayan filmlere odaklanıyor.

Kadın hikâyeleri

Hayatını dilediği gibi yaşamaya gayret eden, bunun için nice bedeller ödemiş kadınların hikâyelerine ve hayat kesitlerine odaklanan film seçkisi, sanattaki müdahalelerin ‘bakışla olan’ ilişkimizi nasıl dönüştürdüğünü göstermeyi amaçlıyor. Deneysel sinemanın imkânlarından faydalanarak farklı mecraları, zamansallıkları ve üslûbları bir araya getiren kısa ve uzun metraj filmler, izleyiciye yeni bir dünyanın kapılarını hedefliyor. Deneyselliğin nasıl hayati bir düşünme ve çalışma pratiği olduğunu gösteren Göz Hizası, feminizm üzerine kafa yoran sanatçıların 1970’lerden bu yana sinema alanında keşfettiği yolları tarihsellikleri içinde izleme fırsatı da sunuyor.

Programda yer alan filmler, 3-19 Eylül tarihleri arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz izlenebiliyor.

Gösterim programı

3 Eylül Perşembe: 18.00 Tombala (8') + Bütün Mahalleli Duysun (5') + Almanca Şarkı (5') + Ben ve Nuri Bala (42’).

11 Eylül Cuma: 18.00 Sfenks'in Bilmeceleri (92’).

13 Eylül Pazar: 13.00 Jeanne Dielman, Commerce Rıhtımı, 23 numara, 1080 Brüksel (202’).

16 Eylül Çarşamba: 18.00 Mesafe Ölçümleri (16’) + Kadının Sessiz Dikişi (’10) + Yalnız Edimler #4 (‘8) + Yalnız Edimler #6 (11’).

19 Eylül Cumartesi: 15.00 Sfenks'in Bilmeceleri / 92’.