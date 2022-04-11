“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışması sonuçlandı

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından 16 yıldır düzenlenen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının 2022 yılı sonuçları belli oldu. Bu yılki yarışmada, 2 bin 516 katılımcının 8 bin 682 fotoğrafı yarıştı.

“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”in birincisi “Balıkçı” adlı fotoğrafıyla Esengül Alıcı oldu. “Beyaz Dans” adlı fotoğrafıyla Seval Oral Nurtan ikinci, “Güven” adlı fotoğrafıyla Aysen Karadeniz üçüncü olurken, Arzu İbranoğlu, Aylin Isfendiyar Ceylan ve Hediye Topçuoğulları da mansiyon ödülüne layık görüldü.

2007 yılından bu yana 25 bini aşkın kadın fotoğrafçının, 97 bini aşkın fotoğrafla katıldığı “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında 16 yıldır kesintisiz olarak düzenleniyor. Kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen yarışma, onlara kendilerini ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunmayı hedefliyor.

Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı, Fotoğraf Sanatçısı Saygun Dura ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer alıyordu.