22 Haziran 2020

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından gerçekleştirilen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının 2020 kazananları belirlendi. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen yarışmada, 2 bin 346 katılımcının 7 bin 889 fotoğrafı yarıştı.

“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının birincisi “Sevgi” adlı fotoğrafıyla Berna Nalçacı oldu. “Torlukçular” adlı fotoğrafıyla Funda Öztürk’ün ikinci, “Sevgililer” adlı fotoğrafıyla Aslı Ayyürü’nün üçüncü olduğu yarışmada Özlem Dilek, Nebiha Bacıoğlu ve Münevver Ulusoy da mansiyon ödülüne layık görüldü.

2007 yılından bu yana 21 bini aşkın katılımcının, 80 binin üzerinde fotoğrafla katıldığı “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışması, Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflerken, kadınlara kendilerini ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunmayı amaçlıyor.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında ‘Hayata Dair’ temasıyla düzenlenen yarışmaya, 18 yaş ve üzeri, amatör ve profesyonel tüm kadın fotoğrafçılar en fazla 4 adet fotoğrafla katılabiliyor.

Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Güler Ertan, fotoğraf muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer alıyordu.