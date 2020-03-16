Kadın müzisyenler bu sene İstanbul Müzik Festivali’nin gözbebeği

16 Mart 2020

Corona virüsün sıcak havalarda bulaşma olasılığı azalacak mı bilemiyoruz, ama umut ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “iki ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulu’muzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, iki ayda hayat normale döner” diyor. Yani, yazın ilk günleri başlayacak festivaller, umuyoruz güzel günlerin de habercisi olacak…

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2-25 Haziran tarihleri arasında, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, bu yıl Beethoven’ın en iyi yorumcularından biri kabul edilen İdil Biret’ten iki Grammy sahibi perküsyoncu Dame Evelyn Glennie’ye birçok kadın müzisyeni ağırlıyor. Bu sene festivalin gözbebekleri kadın müzisyenler olacak…

“Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla 2020 yılında tüm dünyayla birlikte Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutlayacak olan 48. İstanbul Müzik Festivali, müziğiyle insanlığın kültür mirasında önemli bir yer edinen büyük bestecinin ikonik eserlerine, bu yıla özel eser siparişlerine ve ondan esinlenen yeni projelere yer veriyor.

Festival bu yıl ayrıca, klasik müzikte kadın gücünün simgesi olmuş büyük sanatçılardan bazılarını konuk ediyor. Geleceğin kadın müzisyenlerini destekleme amacını taşıyan Yarının Kadın Yıldızları projesi ise üçüncü yılında üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor.

İdil Biret ile Beethoven yolculuğu

Beethoven’ın 32 piyano sonatı, 5 piyano konçertosu, koral fantezisi ve Liszt tarafından piyanoya uyarlanmış 9 senfonisinin tamamını konserlerde çalan ve kaydını yapan, dünyada tek bir piyanist var: İdil Biret! Sanatçının 19 CD’lik seri halinde yayınlanan bu kayıtları çağımızın önemli Beethoven projelerinden biri olarak gösteriliyor. Beethoven’ın en iyi yorumcularından biri olarak kabul edilen İdil Biret’in farklı programlar seslendireceği resitallerin başlangıcında, övgüler toplayan Beethoven kayıtlarından birer konçerto ile 1985-2008 yılları arasına yayılmakla birlikte toplam 52 gün içinde yapılan bu kayıtların öyküsünü anlatan A Musical Odyssey adlı 15 dakikalık belgesel izleyici ile buluşacak. İdil Biret ile 250. Yılında Bir Beethoven Yolculuğu konserleri 6 Haziran Cumartesi günü 17.00 ve 20.00 saatlerinde Serel gösteri sponsorluğunda Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

D. E. Glennie kadın müzisyenlerle buluşuyor

100’ün üzerinde uluslararası ödül ve iki Grammy sahibi perküsyoncu Dame Evelyn Glennie Türkiye’den kadın müzisyenlerle buluşacak. BBC Proms’un tarihinde ilk kez bir vurmalı çalgılar konçertosu seslendiren, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni’nde sahnede yer alan, Björk’ten Fred Frith’e pek çok farklı sanatçıyla çalışan Evelyn Glennie festivale konuk olacak.

Evelyn Glennie’yi, 15 yıldır İstanbul’da yaşayan Amerikalı perküsyoncu Amy Salsgiver, BİFO ve sa.ne.na üyesi Seçil Kuran, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve BİFO’da düzenli olarak çalan Ceren Aydın, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası yardımcı başkemancısı ve Orchestra Sion’un başkemancısı Nilay Sancar ile bir araya getirecek bu konser, 18 Haziran Perşembe günü saat 21.00’de British Council’in WoW İstanbul Dünya Kadınlar Festivali 2020 işbirliğiyle Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Açılış konserinde Stella Chen var

48. İstanbul Müzik Festivali, açılış konserinde 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile 26 yaşındaki kemancı Stella Chen’i ağırlayacak.

Chen, 48. İstanbul Müzik Festivali’nin 2 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek açılış konserinde, değeri neredeyse 40 yıl sonra anlaşılıp günümüzde en sık seslendirilen keman konçertolarından biri haline gelen, Beethoven’ın Re Majör Keman Konçertosu’nu seslendirecek.

Kapanış konserini Elim Chan yönetiyor

2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Sanatçısı seçilen Vikingur Ólafsson ve şef Elim Chan yönetimindeki Berlin Konzerthaus Orkestrası festivalin kapanışını gerçekleştirecek. Konserde orkestrayı yönetecek Elim Chan, dramatiklik ve yumuşaklığı, gücü ve zarafeti birleştirdiği yorumlarıyla dünyanın dört bir yanında hayran kitlesini her geçen gün artırıyor. Müzik Festivali’nin bu son konseri, 25 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de Mercedes-Benz Türk A.Ş./ Mercedes-Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A. Ş. gösteri sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda….

Geleceğin kadın yıldızları

İstanbul Müzik Festivali kapsamında, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle 2018 yılında başlatılan ve geleceğin kadın müzisyenlerini destekleme amacını taşıyan Yarının Kadın Yıldızları projesi, üçüncü yılında üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor.

Seçici Kurul tarafından desteğe değer bulunan adaylar 10 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek ve piyanist Ayşegül Sarıca’nın da kanaat önderi ve konuk sanatçı olarak yer alacağı Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyicilerle buluşacak.

Ödüller

48. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’a sunulacak.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin’e sunulacak. Alexander Rudin’e ödülü 20 Haziran Cumartesi akşamı Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek konser öncesinde verilecek.

Müzik Rotası, Büyükada’da

Müzik Rotası konserleri bu yıl mekânın ve zamanın ötesinde, dinleyicilerini müzikle örülü büyülü bir yolculuğa çıkarmak için Büyükada’da gerçekleştirilecek. Müzik Rotası’nın ilk durağı Anadolu Kulübü Sarı Köşk’te Avusturyalı yaylı çalgılar dörtlüsü Selini Quartet, Beethoven’ın Rus Büyükelçisi Razumovsky’nin siparişi üzerine bestelediği op. 59 sayılı dörtlülerin ilkini seslendirecek. Rotanın ikinci durağı, 20. yüzyılın başında adaya sayfiyeye giden kalabalık Yahudi toplumu için inşa edilen Hesed Le Avraam Sinagogu’nda, her ikisi de farklı topluluklar ve sanatçılarla yurt içi ve dışında yoğun kariyerler sürdüren viyolonselci Gökhan Bağcı ve flütçü Cem Önertürk bir araya geliyor. Müzik Rotası’nın üçüncü durağı San Pacifico Latin Katolik Kilisesi’nde Türkiye’nin önde gelen genç kuşak gitaristlerinden Ayşegül Koca ile uluslararası pek çok yarışmadan ödüllerle dönen kontrbasçı Evren Şen’in seslendireceği Latin ağırlıklı programın ardından, rotanın son durağı Anadolu Kulübü Terası’nda Hollanda Saksofon Sekizlisi Beethoven’dan günümüze ve Anadolu’ya uzanan renkli bir repertuvarla dinleyicilerle buluşacak. Müzik Rotası 7 Haziran Pazar günü bluechip Creative Events gösteri sponsorluğunda Büyükada’da gerçekleştirilecek.

Dünyanın önde gelen orkestraları

İstanbul Müzik Festivali ülkemizin ve dünyanın en iyi orkestralarını dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. 1548’de kurulan ve Dünya Müzik Mirasını Koruma Ödülü almış ilk ve tek orkestra olan Staatskapelle Dresden, 45 yıldır dünya klasik müzik sahnesinin zirvesindeki yedi Grammy ödüllü sanatçı Emanuel Ax ile festivale konuk oluyor. Orkestra, Emanuel Ax ile çıktığı Akdeniz turnesi kapsamında 12 Haziran Cuma akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda festivalin konuğu olacak.

Dönem çalgılarıyla, Barok’tan Romantik döneme uzanan ve sadece başyapıtları değil, saklı müzik hazinelerini de içeren bir repertuvar seslendiren Wiener Akademie, yüzyıllar içerisinde oluşmuş bir müzik kültürü üzerine uzmanlığını gittiği her yere taşıyor. Orkestra, soprano Sophie Karthäuser ile birlikte 13 Haziran Cumartesi akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda festival izleyicisiyle buluşacak.

Tekfen Filarmoni Orkestrası ikinci konserinde ise festivalin Hasan Uçarsu’ya siparişi, orkestra ve koro için Toprak Sever İnsanları Birer Birer eserini dünyada ilk kez seslendirecek. Devlet Çoksesli Korosu ve Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın birlikte yer alacağı bu konser, 8 Haziran Pazartesi akşamı Tekfen Vakfı gösteri sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Ülkemizin önde gelen senfonik topluluklarından ve 2014’te BBC Proms’a Türkiye’den davet edilen ilk topluluk olan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, çağımızın en büyük şancılarından Thomas Hampson’ın yanı sıra tenor Michael Schade solistliğinde Mahler’in “veda üçlemesi” olarak kabul edilen senfonilerinden Toprağın Şarkısı ile festivale konuk olacak. Toprağın Şarkısı, tenor ve alto yerine daha az seslendirilen tenor ve bariton versiyonuyla ve Thomas Hampson’ın yorumuyla 23 Haziran Salı akşamı Borusan Holding gösteri sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda müzikseverlerle buluşacak.

Bebeklere özel konser

İspanyol topluluk La Petita Malumaluga’nın projesi Bebeklere Beatles, bebekleri, çocukları ve yetişkinleri müziğin, hareketin ve görsel olarak çekici bir ortamın keyfini çıkarmaya davet ediyor. Bebeklere Beatles konseri 6 seans halinde 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Uni Baby gösteri sponsorluğunda Zorlu PSM Sky Lounge’ta gerçekleştirilecek.

Ücretsiz konserler

Öte yandan, Festival kapsamında, İstanbulluların hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmalarını sağlayan ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri bu yıl Feriye ve Yıldız Parkı’nda Mercedes-Benz Türk A. Ş./ Mercedes-Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A. Ş. gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Birlikte Güçlü Sesler Korosu II

2019 yılında farklı engelleri olan çocuklar ve gençleri Barış İçin Müzik Korosu ile bir araya getiren Birlikte Güçlü Sesler Korosu; bu yıl Türkiyeli ve mülteci çocukları buluşturuyor. 8 Haziran akşamı Bir Dünya Prömiyeri: Toprak Sever İnsanları Birer Birer konseri öncesinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı fuayesinde bir konser verecek.

Konsere Doğru Konuşmaları

Festival kapsamında müzikseverlerin deneyimlerini zenginleştirmenin yanı sıra besteciler ve eserler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Konsere Doğru Konuşmaları bu yıl da festival izleyicilerini farklı disiplinlerdeki konuşmacılarla buluşturmaya devam edecek. Konuşma programına muzik.iksv.org adresinden ulaşılabiliyor.