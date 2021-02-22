Kadın Oyunları Festivali 4 Mart’ta Bilkent Sahne AST’ta

Bilkent Center’ın ev sahipliğinde Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) işbirliği ile Bilkent Sahne AST’ta başlayacak olan Kadın Oyunları Festivali, Frida oyunu ile 4 Mart’ta perdelerini açıyor.

Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo’nun hayat hikâyesini tiyatro sahnesine taşıyan Frida oyununun başrolünde Elif Arman yer alıyor. Emre Tandoğan’ın yönettiği, Beliz Güçbilmez’in yazdığı oyun, ünlü ressamın kendine sorduğu sorulara verdiği yanıtlarla varoluş mücadelesini anlatıyor. Yüzde 100 doğal havalandırma sistemi bulunan Bilkent Sahne AST’ta üst düzey hijyen önlemleri uygulanıyor. Bu kapsamda tiyatro severler salona HES kodu uygulaması ve ateş ölçümü ile alınacak. Sosyal mesafe kuralları gereği koltuk sayısının yarıya indirileceği salonda misafirlerin maske kullanım zorunluluklarına dikkat edilecek.

Festival boyunca sosyal mesafe kuralları gereği boş bırakılan koltuklara, toplumsal farkındalık yaratılması amacıyla erkek şiddeti sonucunda yaşamını yitirmiş kadınların fotoğrafları yerleştirilecek. Bu koltukların satışından elde edilen gelir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Mor Çatı sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacak.

Bilkent Sahne Ast Festival Programı şöyle: 4 Mart Frida, 9 Mart Dansöz, 10 Mart Evin Kokusu, 11 Mart Bernarda.