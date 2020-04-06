Kadir Has Üniversitesi’nden online Yeni Medya Söyleşileri

06 Nisan 2020

Kadir Has Üniversitesi de evde kaldığımız bu günlerde bireylerin gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu, dijital medyada yaşanan dönüşümü ve etkilerini birlikte konuşmanın ve anlamlandırmanın sorumluluğunu hissettiklerine değinerek, Nisan ayı boyunca Cuma günleri 16:30-17:30 saatleri arasında arasında Zoom (http://zoom.us/j/8765489839) üzerinden canlı yayınlarla “Yeni Medya Söyleşileri” düzenlediklerini açıkladı.

Söyleşilerin ilki 3 Nisan Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Yeni Medya Laboratuvar Koordinatörü Gülin Küpelioğlu moderatörlüğünde gerçekleşti. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğr. Gör. İsmail Hakkı Polat ile “Korona Salgını ve Yeni Medya” konu başlığı altında yapılan söyleşide, sosyal medya mecralarında sonsuz bilgi akışı içinde güvenilir bilgiye nasıl ulaşacağımızı ve sosyal medya karantinasının gerekli olup olmadığı ele alındı.

Nisan ayı boyunca yeni medya söyleşilerinde farklı birçok konu ve uzman konuk olacak. Program şöyle:

• 10 Nisan Çağatay Pekyörür Facebook Kamu Politikaları Direktörü - Sosyal Medyada Güvenli Bilgi.

• 17 Nisan Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu ve Dilara Eldaş Baş - Dijital Okuryazarlık.

• 24 Nisan Dr. Özen Baş - Sosyal Medya ve Sağlık İletişimi.