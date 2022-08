Kafkasya bölgesi lezzetleriyle bir akşam yemeği

Düzce rotamın son durağı akşam yemeği için gittiğimiz Yeşilyayla’daki Bıçkı Köyü oldu. Önce Kadayıfçıoğulları At Çiftliği’ne uğradık, ardından köy sakinlerinin misafiri olarak, yıllar önce geldikleri Kafkasya Bölgesi’nin özel yemeklerini tattık. Hemen belirteyim Düzce’nin çok sayıda coğrafi işaret başvurusu var. Başvurular yanıtlandıkça sayıları artan coğrafi işaretli ürünleri bulunuyor: Akçakoca melengücceği tatlısı, Akçakoca mancarlı pidesi, Akçakoca sarı fındığı, Yufkalı Konuralp pilavı, Düzce acıkası, Düzce köftesi, Konuralp pirinci, Düzce kestane kabağı, Düzce şırası, Düzce şeker kamışı pekmezi bunlar arasında yer alıyor.

Köy evinin yemyeşil bahçesinde hazırlanan masalar, bana yıllardır özlediğim sofraları yaşattı. Fellini’nin Amarcord filminden sahneler gözlerimin önüne geldi. Burada sohbet ettiğim önemli gastronomi projeleri gerçekleştirilen, bu etkinliğe de destek veren gazeteci ve yazar Zeynep Kakınç şunları söyledi:

Zeynep Kakınç

“Bıçkı, bir Abhaz köyü... Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımın anılarıyla dolu bu dünya güzeli köyde, her biri gastronomi sektörünün çok kıymetli isimleri olan sevgili dostlarımla akrabalarımı tanıştırmak muhteşem bir duyguydu. Çerkez köylerinde her şey misafirin en iyi şekilde ağırlanmasına göre kurgulanır... Günlük yaşamın içinde misafir her an her saat gelebilir ve kapılar her daim açıktır...Yakın akrabalarım rahmetli Fahri abimin eşi Sema Başkoç, yeğenim Kerem, İlkin Öztürk ve tüm aile o gün evin bahçesinde kurulan masalarda misafirlerimize yemek servisi yapmak için neredeyse hiç yerlerine oturmadan çalıştılar. Yani tam Abhaz geleneği ve âdetleri uygulandı. Öyle sanıyorum ki, Rotamız Düzce gezisi yemekleriyle, gelenekleriyle, danslarıyla Kafkas kültürünü yakından tanımak anlamında herkes için çok farklı ve özgün bir deneyim oldu.”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in de katıldığı Düzce’deki son yemeğimizde yemeklerin yanında doğal güzellikler de konuşuldu, bölgenin İsviçre’nin coğrafyasıyla benzerliğine dikkat çekildi.