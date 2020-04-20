Kahve Dünyası online mağazasında bahar indirimi

20 Nisan 2020

Covid-19 salgını nedeniyle tüm ihtiyaçlarımızı online alışveriş ile karşılamaya çalıştığımız günlerde Kahve Dünyası online mağazası üzerinden müşterilerini indirimlerle buluşturuyor. 30 Nisan’a kadar geçerli olacak bahar kampanyası kapsamında yöresel kahvelerden orijin çikolatalara, aromalı filtre kahvelerden pastacılık çikolatalarına, Türk kahvesinden çikolataya kadar birçok ürün yüzde 45’e varan indirimlerle satışta.

Kahve Dünyası, bahar kampanyası kapsamında çekirdek ve öğütülmüş kahve seçeneklerinin yanı sıra 2’li paket filtre kahveyi de indirimli fiyatıyla satışa sunuyor. Geleneksel lezzetimiz Türk kahvesi tutkunlarını da unutmayan Kahve Dünyası, Türk kahvesinin yanı sıra Türk Kahvesi fincanlı özel paketini de bahar kampanyası kapsamına aldı.

Bonte ve dünyanın farklı coğrafyalarında yetiştirilen ve tadını bölgesinin karakteristik özelliklerinden alan kakaolarla hazırlanan El Yapımı Orijin Tablet çikolatalar da 3 al 2 öde ile çikolata severleri bekliyor. Kahve Dünyası, kuvertür ve para çikolata gibi pastacılık çikolatalarında da indirimli fiyatlar sunuyor.

Kahve Dünyası, çalışanlarının ateşini sık sık ölçüyor ve Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili sıklıkla bilgilendirme yapıyor. Aynı zamanda Kahve Dünyası online mağazasından sipariş edilen paketli ürünleri dezenfekte etmenin yanı sıra paketlerin konduğu kutular da aynı şekilde iç ve dış olmak üzere dezenfekte ediliyor.