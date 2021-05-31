Kahve Dünyası “umut” kampanyası sürüyor

Kahve Dünyası, pandemi döneminde başlattığı “umut” kampanyasını sürdürüyor. Kampanyayı “Hangi fırtına sonsuza kadar sürer?” mottosuyla başlatan marka bu kez “Bu dünya sen ben olmadan, biz olursak döner” dedi. Firmadan kampanya ile ilgili yapılan açıklamada özetle şu sözcüklere yer verildi:

“Türkiye’nin en çok sevilen markalarından biri olmanın bizlere verdiği güç ve sorumluluktan beslenerek tüm Türkiye’ye moral ve motivasyon sağlamak üzere yola çıktık ve ‘Hangi fırtına sonsuza kadar sürer?’ diyerek iletişimimize başladık. Yaşanan zorlukların geçeceğini ve kaçırılan tüm tatlı anların bir şekilde telafi edileceğini ifade etmek istedik.

Hepimiz aynı zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Fakat zaman zaman bunu unutabiliyoruz. Bunun için iletişimimize ‘Hangi dağ, aşılamayacak kadar büyüktür?’ diye sorarak devam ettik. Çünkü cesarete ve umuda ihtiyaç duyduğumuz günlerde birlikte oldukça aşamayacağımız hiçbir engel olmadığını her daim hatırlatmak istedik. Hava bozsa da güneş yaksa da önümüze engeller çıksa da önünde sonunda zirvede hep birlikte olacağımızı anlatmaya çalıştık.

Ardından ‘Kalbinin sesini hangi gök gürültüsü bastırabilir?’ mesajımızla sevginin ilham veren gücünü vurguladık. Mesajlarımızı sokaklarda, mağazalarımızda, internette mümkün olan her yerde ve herkesle paylaştık. Öyle güzel geri dönüşler aldık ki, biz de cesaretlendik, umutla dolduk. Ve sizden ve misafirlerimizden aldığımız destekle ‘Umuda kim sınır koyabilir?’ dedik. Şimdi de son sözü birlikte söyleyelim, ‘Bu dünya sen ben olmadan, biz olursak döner.’ diyelim istiyoruz.”